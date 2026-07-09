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El recuento de los daños: México 2026; el cártel que nunca amenazó y el que sí disparó

Una acusación grave, sin fuente primaria verificable, ganó tracción precisamente porque se ancló a un precedente histórico real y trágico.
jue 09 julio 2026 06:04 AM
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Una victoria sobre Inglaterra abriría la puerta a uno de los partidos más importantes en la historia reciente de la selección mexicana. (YURI CORTEZ/AFP)

Terminé la entrega anterior señalando un vacío de comunicación oficial.

Esta columna es, precisamente, la historia de qué llenó ese vacío: un rumor sin sustento que recorrió el continente en horas, y un hecho de violencia real que quedó eclipsado por él mientras la autoridad mexicana observaba en silencio, sin corregir ninguna de las dos narrativas con la contundencia que ambas exigían.

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Un rumor sin una sola fuente verificable

Empecemos por lo que es, con la evidencia disponible, no confirmado por ninguna autoridad competente. El periodista argentino Eduardo Feinmann afirmó en su programa de radio que un cártel mexicano, que después vinculó al Cártel de Sinaloa, había amenazado a cinco jugadores de la selección ecuatoriana con datos sobre sus familiares, para favorecer la clasificación de México.

Ni la FIFA, ni la Federación Ecuatoriana de Futbol, ni la Federación Mexicana, ni ninguna autoridad mexicana confirmaron esa versión.

Periodistas deportivos ecuatorianos la desmintieron de forma explícita, y fuentes de la propia federación ecuatoriana indicaron que sus capitanes verificaron internamente el rumor y no hallaron indicios.

Lo único documentado y real detrás de esa historia es mucho más modesto: Ecuador presentó una queja formal ante la FIFA por el trato recibido antes del partido, sin mencionar amenazas de cárteles en ese comunicado oficial.

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Alberto Guerrero Baena
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El silencio que también es una decisión

Lo que me interesa, como consultor, no es refutar a Feinmann —eso ya lo hizo con solvencia la prensa ecuatoriana— y también se realizó en una aportación anterior.

Me interesa el mecanismo, y la negligencia comunicacional mexicana frente a él: una acusación grave, sin fuente primaria verificable, ganó tracción precisamente porque se ancló a un precedente histórico real y trágico —el asesinato de Andrés Escobar en 1994, el caso Salvador Cabañas en México— que le prestó plausibilidad emocional a una versión sin sustento del presente.

No encontré, en la información disponible, un desmentido oficial mexicano dirigido específicamente a esa versión.

El silencio institucional frente a un rumor que daña la reputación de seguridad del país no es prueba de nada por sí solo —puede ser estrategia deliberada de no alimentar el rumor, o simple omisión negligente—, pero en cualquiera de los dos casos deja un costo reputacional que nadie en el gobierno pareció dispuesto a gestionar activamente.

La violencia real que nadie amplificó

Mientras esa historia sin fundamento acaparaba titulares en Argentina, Ecuador y buena parte de la región, ocurría en Yautepec, Morelos, un hecho de violencia verificado: un ataque armado contra una reunión vecinal que transmitía el mismo partido México-Ecuador, con tres muertos y nueve heridos, con un móvil que las primeras indagatorias apuntan como político-local —contra una aspirante de Morena a la alcaldía— y no como estrategia nacional de cárteles contra el Mundial.

La asimetría de cobertura entre ambos hechos revela algo incómodo sobre qué tipo de violencia captura la atención internacional y cuál se normaliza, sin escándalo, como nota local de una noche cualquiera.

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Los límites de la hipótesis de la tregua criminal

Esto conecta con la hipótesis, repetida por analistas y fuentes periodísticas pero no confirmada por ninguna autoridad de inteligencia mexicana, de que las estructuras criminales dominantes en las tres sedes habrían recibido instrucción de mantener bajo perfil durante el Mundial por conveniencia económica propia.

Es razonable y consistente con comportamientos históricos de organizaciones como el CJNG en momentos de alta visibilidad internacional, pero sigo sin una fuente oficial que la confirme, y el propio caso Yautepec demuestra sus límites: sea cual sea el supuesto pacto con el crimen organizado transnacional, no protegió a la ciudadanía de la violencia político-criminal local, que es, cotidianamente, la que más mexicanos enfrenta, Mundial o no.

El terreno geopolítico donde cayó todo esto

El contexto de fondo —la tensión narrativa entre Washington y la Presidencia mexicana sobre si los cárteles gobiernan México, frente a una cooperación técnica bilateral que siguió operando con normalidad en extradiciones e intercambio de inteligencia— completa el cuadro: México llegó al Mundial con su narrativa de seguridad ya disputada internacionalmente antes de que ocurriera un solo incidente.

Eso hizo que cualquier rumor, verificado o no, cayera sobre terreno fértil, y que la autoridad mexicana optara de nuevo por la reacción tardía o la omisión silenciosa, exactamente el mismo patrón que ya documenté en la gestión del espacio público y en el despliegue tecnológico.

La pregunta que queda para la entrega final es si este patrón es corregible con ajustes de operativo, o si refleja algo más profundo y estructural sobre la capacidad institucional del país para sostener el escrutinio de un evento de esta magnitud.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Opinión Mundial de Futbol 2026

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