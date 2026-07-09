El recuento de los daños: México 2026; el cártel que nunca amenazó y el que sí disparó

Un rumor sin una sola fuente verificable

Empecemos por lo que es, con la evidencia disponible, no confirmado por ninguna autoridad competente. El periodista argentino Eduardo Feinmann afirmó en su programa de radio que un cártel mexicano, que después vinculó al Cártel de Sinaloa, había amenazado a cinco jugadores de la selección ecuatoriana con datos sobre sus familiares, para favorecer la clasificación de México.

Ni la FIFA, ni la Federación Ecuatoriana de Futbol, ni la Federación Mexicana, ni ninguna autoridad mexicana confirmaron esa versión.

Periodistas deportivos ecuatorianos la desmintieron de forma explícita, y fuentes de la propia federación ecuatoriana indicaron que sus capitanes verificaron internamente el rumor y no hallaron indicios.

Lo único documentado y real detrás de esa historia es mucho más modesto: Ecuador presentó una queja formal ante la FIFA por el trato recibido antes del partido, sin mencionar amenazas de cárteles en ese comunicado oficial.

El silencio que también es una decisión

Lo que me interesa, como consultor, no es refutar a Feinmann —eso ya lo hizo con solvencia la prensa ecuatoriana— y también se realizó en una aportación anterior.

Me interesa el mecanismo, y la negligencia comunicacional mexicana frente a él: una acusación grave, sin fuente primaria verificable, ganó tracción precisamente porque se ancló a un precedente histórico real y trágico —el asesinato de Andrés Escobar en 1994, el caso Salvador Cabañas en México— que le prestó plausibilidad emocional a una versión sin sustento del presente.

No encontré, en la información disponible, un desmentido oficial mexicano dirigido específicamente a esa versión.

El silencio institucional frente a un rumor que daña la reputación de seguridad del país no es prueba de nada por sí solo —puede ser estrategia deliberada de no alimentar el rumor, o simple omisión negligente—, pero en cualquiera de los dos casos deja un costo reputacional que nadie en el gobierno pareció dispuesto a gestionar activamente.

La violencia real que nadie amplificó

Mientras esa historia sin fundamento acaparaba titulares en Argentina, Ecuador y buena parte de la región, ocurría en Yautepec, Morelos, un hecho de violencia verificado: un ataque armado contra una reunión vecinal que transmitía el mismo partido México-Ecuador, con tres muertos y nueve heridos, con un móvil que las primeras indagatorias apuntan como político-local —contra una aspirante de Morena a la alcaldía— y no como estrategia nacional de cárteles contra el Mundial.

La asimetría de cobertura entre ambos hechos revela algo incómodo sobre qué tipo de violencia captura la atención internacional y cuál se normaliza, sin escándalo, como nota local de una noche cualquiera.