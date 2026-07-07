“Este equipo sí nos representa”

No obstante, como suele ocurrir con esta ciudad inagotable, Nueva York me terminó sorprendiendo. No hay otra urbe más global que esta. Aquí convergen migrantes de todo tipo y de todo el mundo, estadounidenses de los más variados orígenes y una diversidad inabarcable de personas. Más que un mosaico cultural, Nueva York es un hervidero, una amalgama efervescente e impredecible de gente sumamente diferente entre sí que de alguna manera logra convivir, y de esa interacción surgen prácticas culturales novedosas y un ambiente social vibrante.

Ver el Mundial en un entorno así ha sido una maravilla. Primero, porque hay aficionados de todos los países en esta ciudad. He visto a la comunidad marroquí celebrando las victorias de su equipo tomándose las calles de Queens y decenas de aficionados neutrales uniéndose a reconocer a un equipo que ha enamorado al mundo con su juego preciso, su garra y su total desparpajo al enfrentar a selecciones históricas.

He estado en un bar lleno de aficionados colombianos volcándose en aplausos y porras a Cabo Verde por su enorme coraje al enfrentar a Argentina, por llevar al equipo campeón del mundo a pedir la hora porque ya no podía más frente a la enjundia de los africanos. Y luego compartí con mis amigos colombianos en ese mismo bar el orgullo de ver a una selección que no para de atacar y que juega con una verticalidad y un vértigo que marean al rival.

Ya no aburro al lector y la lectora con más ejemplos anecdóticos, aunque hay muchos más. Pero estas vivencias ilustran dos fenómenos más amplios que despierta el futbol. El primero es el sentido de pertenencia a la comunidad nacional. A finales de los años 90, muchos intelectuales argumentaban que los nacionalismos perderían peso a favor de identidades cosmopolitas (sin afiliaciones nacionales claras) o se transformarían en un sentido de pertenencia cultural más amplio y confrontativo (Occidente vs. Oriente, por ejemplo). Eso no ha ocurrido.

Personas asisten a un evento público de proyección al aire libre para ver el partido inaugural de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica en Paseo Park, Nueva York, el 11 de junio de 2026. (Foto: Michael M. Santiago/Getty Images)

Lo que sí ha pasado es que la disputa por lo nacional (por los elementos que representan a una nación, por la imagen que proyecta ante el mundo y por el horizonte hacia el cual debería caminar) se ha intensificado en casi todo el mundo. En política, la batalla por lo nacional siempre está abierta, pero en períodos de polarización, recambio geopolítico y efervescencia social como el que vivimos, esta lucha se aviva y distintos movimientos políticos se apropian de los símbolos nacionales a favor de su causa, tachando de antipatriótico a quien no defiende los mismos valores, expectativas y visión del mundo.

Lo interesante, sin embargo, es que incluso en períodos tan volátiles como el actual la nación también puede ser un núcleo de cohesión social, creación de comunidad y celebración popular. El futbol ha arrojado luz sobre esta cualidad del nacionalismo: por un momento, ciudadanos de un mismo país que están enfrentados en el campo político olvidan sus diferencias y celebran la victoria juntos o se abrazan en la derrota.

Además, lo que subrayo de mi experiencia mundialista neoyorquina es que el Mundial está mostrando un emergente sentimiento de orgullo de pertenecer al Sur Global. En un momento histórico de imperialismo renovado, se percibe una sed de que los equipos “pequeños” le planten cara a las grandes potencias. Si en el campo geopolítico no se puede, por lo menos que ocurra en la cancha de futbol. Nunca antes había visto a aficionados latinoamericanos apoyando con tanto fervor a los equipos africanos o viceversa; jamás había percibido tanto entusiasmo por los triunfos de selecciones ajenas.