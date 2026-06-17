Se busca Fiscal, el anterior está en campaña

El procedimiento fue correcto. La decisión, sin embargo, es institucionalmente inadmisible.

Porque en materia de seguridad pública y procuración de justicia, la forma nunca agota el fondo.

Un cargo de nueve años convertido en sala de espera

El diseño constitucional de las Fiscalías autónomas tuvo un propósito concreto: blindar la persecución penal de la lógica electoral. Durante décadas, los Procuradores fueron operadores políticos del gobernador en turno.

La autonomía llegó para romper esa subordinación. El Fiscal General dejó de ser un actor del sistema político para convertirse en garante del Estado de Derecho.

Torres Piña tomó posesión de un encargo constitucional de nueve años. No de una comisión de servicio. No de un interinato. Nueve años.

Ese plazo no fue diseñado como ventana de oportunidad política, sino como condición estructural para construir una institución que trascienda los ciclos electorales.

Pedir licencia a menos de un año de haber asumido ese compromiso para participar en una competencia partidista no es un acto administrativo. Es una ruptura del contrato moral con la sociedad michoacana.

Michoacán no admite titulares de tiempo parcial

El contexto importa. Y el contexto de Michoacán es brutal.

La entidad enfrenta presencia permanente de organizaciones criminales, disputas territoriales activas, desplazamiento forzado, homicidios dolosos sostenidos, extorsión sistemática e infiltración criminal en estructuras municipales.

Diagnósticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y evaluaciones externas de organizaciones especializadas han documentado y exhibido persistentemente los rezagos de la Fiscalía michoacana en eficacia investigativa, judicialización efectiva y atención a víctimas.

En ese escenario, la Fiscalía no es una dependencia administrativa cualquiera.

Es uno de los pilares más sensibles del Estado. Su liderazgo no admite pausas.

Cada día de incertidumbre en la conducción institucional es un día en que los expedientes pendientes, las carpetas sin judicializar, las familias de desaparecidos y los homicidios impunes quedan suspendidos en un limbo institucional producido no por falta de recursos, sino por decisión voluntaria de quien aceptó el encargo.

Michoacán no tiene el lujo de un Fiscal de tiempo parcial.

La simulación operativa como política institucional

Existe un eufemismo peligroso en este proceso: la suplencia legal. El dictamen del Congreso considera suficiente que la Vicefiscal Coordinadora asuma temporalmente la conducción.

Jurídicamente, esa figura existe. Institucionalmente, es una ficción funcional.

La conducción de una Fiscalía en una entidad con los niveles de complejidad criminal de Michoacán no se delega con un oficio.