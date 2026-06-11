Coahuila: la sorpresa de los desinformados

No es casual que esta entidad sea tierra de Francisco I. Madero —nacido en Parras— y de Venustiano Carranza —oriundo de Cuatro Ciénegas—, dos figuras que definieron el rumbo de la democracia mexicana. Esa herencia es parte de una cultura política que precede a cualquier coyuntura electoral y que no se explica desde afuera.

Los datos tampoco admiten sorpresa. En 2012, Coahuila era uno de los estados más violentos del país; hoy ocupa el tercer lugar en seguridad pública nacional. Representa el 3.7% del PIB y es la séptima economía del país. Su escolaridad promedio –educación media superior, por encima de la media nacional– incide directamente en cómo el electorado procesa y pondera sus opciones.

Y hay un dato que desmonta cualquier narrativa de resultado artificial: la participación fue alta. Históricamente, eso ha perjudicado al PRI. Aquí ocurrió lo contrario: amplió la ventaja hasta casi treinta puntos. Como sentenció Carville en la campaña de Clinton: "Es la economía, estúpido." Aplicado a Coahuila: son los datos —y los datos no sorprenden a quien los conoce.

Confundir al PRI Coahuila con el PRI nacional es quizás el error más costoso del análisis superficial. En Coahuila, el partido lleva dos décadas construyendo una maquinaria electoral con método científico y alta tecnificación, referente nacional e internacional.

Su arquitecto es Rubén Moreira Valdez, actual coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, quien ganó la gubernatura con veinte puntos de ventaja a los 48 años. Sus sucesores comparten trayectoria probada desde la presidencia municipal: Miguel Riquelme fue alcalde de Torreón y llegó al gobierno del estado a los 47; Manolo Jiménez fue alcalde de Saltillo y asumió la gubernatura a los 37. No es dinastía, es cantera.

Lo que la prensa nacional interpreta como lastre, el electorado coahuilense lo pondera con otras variables que el análisis de escritorio sistemáticamente omite.