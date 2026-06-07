Morena acusa al PRI de presunta compra de votos en elecciones Coahuila

“El llamado es a los operadores del PRI que no se arriesguen, porque todo esto es rastreable y es un delito grave. La compra de votos es un delito grave”, sostuvo Diego del Bosque.

Comentó que por el momento ya interpusieron una queja ante el organismo electoral de Coahuila y más tarde, aseguró, presentarán denuncias ante diversas instancias.

A su vez, el representante de Morena ante el órgano electoral del estado, Guillermo Santiago, mencionó que las denuncias se interpondrán ante la Fiscalía Especializada en materia de delitos Electoral, la policía cibernética y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Explicó que, ante la policía cibernética, es para que investigue la infraestructura tecnológica que va desde los servidores, aplicaciones y base de datos que el PRI utiliza para operar el sistema de código QR.

Además, dijo que le pedirán a la UIF rastrear el dinero que se invertierte en esta plataforma para la presunta compra de votos; identificar las empresas y proveedores tecnológicos que están relacionadas con esta acción; monitorear los retiros masivos de dinero en efectivo en Coahuila y congelar las cuentas por financiamiento ilícito.

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“Nos iremos hasta las últimas consecuencias, porque hay que respetar la voluntad del pueblo y no estaremos nunca de acuerdo con el cochinero que el PRI quiere realizar”, declaró Guillermo Santiago.

En un comunicado, Morena y el PT explicaron que los Códigos se están distribuyendo entre la población de manera individual por todo Coahuila. Detallaron que, al escanearse estos códigos QR, dirige a una liga donde se recibe la fotografía del voto como mecanismo de verificación del sufragio a favor del PRI.

“Este es el mismo mecanismo, es el mismo que denunciamos en la última elección municipal del estado de Durango de 2025, por lo cual se manifiesta como el modus operandi del PRI”, señalaron los dos partidos.

También comentaron que identificaron y denunciaron diversos domicilios que operan como centros de compra de votos con este esquema de operación.

En tanto, el senador morenista Luis Fernando Salazar aseguró que en esta jornada electoral en Coahuila se registró hostigamiento en contra de diputados federales de su partido, quienes llegaron a la entidad para observar los comicios.

Aseveró que los legisladores fueron retenidos “brevemente” por la policía estatal de Monclova y en Torreón, por lo que el partido presentará denuncias por estos hechos.

Mientras, el dirigente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, acusó que la policía municipal y estatal está deteniendo a brigadistas de su partido sin ninguna prueba.

“En Coahuila nos hace falta que llegue una etapa más democrática y que los policías no estén hostigando a los opositores como en los años 70”, declaró.