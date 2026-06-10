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La nulidad por injerencia extranjera: todo en manos del Tribunal Electoral

Ante un texto escueto cabe preguntarse qué constituye injerencia extranjera, cuál sería una carga de la prueba y qué significa que dicha intervención “influya” en los resultados.
mié 10 junio 2026 06:05 AM
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La nueva disposición tiene así alcances políticos y simbólicos inmediatos, pero una operatividad jurídica diferida, apunta Alejandro Díaz Domínguez. (Fotos: iStock, facebook)

Las normas electorales mexicanas cuentan con tres nuevas reformas, las cuales fueron publicadas en la edición vespertina del Diario Oficial el 2 de junio de 2026: la modificación a la reforma del Poder Judicial, la introducción de una nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera y la reforma legal en materia de integridad en candidaturas.

Este análisis se centra en la segunda: la incorporación de una causal constitucional de nulidad cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

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Esta reforma adiciona un inciso d) al párrafo tercero de la base VI del artículo 41 constitucional. La nueva causal establece que una elección podrá ser anulada cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

Ante un texto escueto cabe preguntarse qué constituye injerencia extranjera, cuál sería una carga de la prueba y qué significa que dicha intervención “influya” en los resultados.

Dentro del ciclo reformador del presente sexenio esta adición representa una ruptura con la lógica previa: las reformas anteriores habían operado sobre variables internas (tamaño de los cuerpos edilicios, presupuestos, reelección y nepotismo). Esta causal introduce por primera vez una variable exógena, la cual emerge en un contexto político explícito.

Las elecciones de 2027 se celebrarán en un entorno internacional de creciente tensión entre México y Estados Unidos en materia arancelaria, migratoria y de seguridad. La nueva causal parecería buscar operar como un supuesto instrumento de soberanía electoral: codificar en la Constitución la posibilidad de impugnar resultados vinculando injerencia externa con nulidad.

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Para evaluar la operatividad de la nueva disposición resulta oportuno situarla en la tradición jurisprudencial sobre nulidades electorales en México. La más amplia de ellas es la causal abstracta de nulidad, la cual no tiene origen en la ley sino en el quehacer jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Su fundamento es el artículo 41 constitucional, específicamente los principios de elecciones libres, auténticas y periódicas.

A diferencia de las causales específicas previstas en la legislación ordinaria, la causal abstracta opera cuando el conjunto de irregularidades, aunque ninguna active por sí sola una causal expresa, vulnera de manera tan grave y generalizada los principios constitucionales que la elección pierde su carácter auténtico.

El TEPJF ha establecido tres elementos para que esta causal proceda: la gravedad de la violación, su generalidad o extensión territorial, y su “determinancia”, entendida como la relación causal entre la irregularidad y el resultado, es decir, que en ausencia de la violación el resultado habría sido distinto.

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El precedente fundacional es la elección a la gubernatura de Tabasco en 2000. En el expediente SUP-JRC-487/2000 y acumulados, el Tribunal anuló la elección al considerar que la compra masiva de votos y el uso de recursos públicos fueron irregularidades graves, generalizadas y determinantes dado el margen de votación. La sentencia fue relevante porque invalidó una elección estatal con base en principios constitucionales.

En casos posteriores, incluidos procesos municipales en Michoacán, Nayarit y Colima, así como la gubernatura en Sonora, el Tribunal recurrió a razonamientos similares, pero con cautela: en todos reconoció irregularidades pero en la gran mayoría negó la nulidad al considerar que no se acreditó la alteración del resultado.

Las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 consolidaron ese estándar. En 2006, la Coalición por el Bien de Todos alegó la intervención indebida del entonces presidente Fox y la campaña del Consejo Coordinador Empresarial contra López Obrador. En el expediente SUP-JIN-212/2006 y acumulados, el Tribunal reconoció que ambas conductas vulneraron la equidad de la contienda, pero negó la nulidad porque no se probó que hubieran sido determinantes para revertir la diferencia de aproximadamente 0.56 puntos porcentuales.

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En 2012, la coalición Movimiento Progresista impugnó el resultado en favor de Peña Nieto, entre otros motivos, por la cobertura televisiva y la difusión de encuestas con amplias ventajas para el candidato priista. En el expediente SUP-JIN-359/2012 y acumulados, el Tribunal admitió que podían existir inequidades, pero sostuvo que no se demostró cómo esas irregularidades se tradujeron en votos suficientes para modificar el resultado. Así quedó consolidada una regla central: acreditar una irregularidad no basta; debe ofrecerse un método probatorio que permita estimar si fue determinante.

Por todo lo anterior, en materia electoral se suele decir que la nulidad abstracta ya no se aplica, aunque en realidad lo que ocurre es que al aplicar sus criterios, entre ellos qué tan determinante resulta la irregularidad, todas las consideraciones quedan a juicio del TEPJF.

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Esta trayectoria resulta clave para examinar la nueva causal. Una lectura atenta de la reforma permite suponer que ni la adición al artículo 41 ni sus transitorios resuelven los vacíos operativos. El transitorio Segundo ordena al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales armonizar la legislación antes del 5 de junio de 2026, apenas tres días después de la publicación del decreto, plazo insuficiente para definir de manera sustantiva qué significa una injerencia extranjera, qué pruebas serán necesarias y cómo se debería demostrar su impacto en los resultados.

El transitorio Tercero encarga al INE, OPLEs, TEPJF y tribunales locales ajustar sus disposiciones normativas y administrativas, pero esta adaptación institucional tampoco crea por sí misma criterios jurídicos de fondo.

El resultado práctico es que la nueva causal operará como una norma constitucional autoaplicativa sin marco secundario detrás. Por lo anterior, la tarea de desarrollar los estándares de prueba, definir “injerencia extranjera” y construir el criterio de “determinancia” recaerá enteramente sobre el TEPJF, caso por caso, en la misma dinámica que tardó años en producir una doctrina sobre la causal abstracta.

La nueva disposición tiene así alcances políticos y simbólicos inmediatos, pero una operatividad jurídica diferida. Dicha operatividad estará en manos de la actual integración del TEPF, la cual será renovada hasta 2028, en virtud de la primera reforma también publicada el pasado 2 de junio. En ella no sólo se difieren las elecciones judiciales por un año, sino también se permitirá la participación de quienes actualmente integran el TEPJF.

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Nota del editor: Alejandro Díaz Domínguez(@alejdiazd) es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONAHCyT, nivel I. Su docencia se centra en métodos cuantitativos y opinión pública y ha participado en diferentes proyectos de encuestas, como LAPOP, Mundial de Valores, Filantropía y el Estudio Panel para México, entre otros. Sus últimos artículos han aparecido en Regional & Federal Studies, Latin American Policy, Revista Mexicana de Opinión Pública, Cuestiones Constitucionales y Political Studies Review.

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Opinión Reforma electoral Va por México TEPJF

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