Por qué importa la designación de consejerías electorales

Como es habitual en el caso de órganos colegiados de esta naturaleza, la renovación de sus integrantes se realiza de manera escalonada de tres en tres, teniendo su episodio más reciente esta semana, tras la conclusión del mandato de nueve años de Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala. Este diseño institucional brinda una garantía adicional de profesionalismo y equilibrio en las decisiones del órgano, de modo que nunca se prescinda de la experiencia, se dote de dinamismo a la conducción de los trabajos y no todos sus integrantes respondan por su encargo a las mismas autoridades políticas.

Pero el proceso desahogado en la Cámara de Diputados esta semana deja un amargo sabor de boca ̶ incluso más amargo que el experimentado hace tres años, que culminó de manera inédita en una insaculación ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas. Ello es así, no solo por la opacidad en la evaluación de las personas aspirantes, sino por sospechas fundadas de que se favoreció a personajes cercanos al poder que no brindan las garantías de imparcialidad e independencia que el cargo y la función requieren. De este modo, la institución que ya empezaba a generar desconfianza en la organización de la competencia para el acceso al poder hoy inicia una nueva etapa marcada por un déficit de legitimidad y credibilidad.

Este déficit no solo alimenta la narrativa del árbitro electoral con autonomía erosionada, sino que se traduce en una serie de procesos y decisiones clave que, lejos de ser meramente administrativas, tienen efectos directos y determinantes en la competencia electoral y la vida democrática del país. Las decisiones sobre acciones afirmativas y paridad, por ejemplo, no solo desarrollan y aplican principios constitucionales. En los hechos, redefinen quién puede competir y en qué condiciones. Lo mismo ocurre con las resoluciones en materia de fiscalización, donde la imposición o reducción de sanciones millonarias puede alterar los incentivos de los actores políticos dentro y fuera de las contiendas. Los criterios sobre propaganda gubernamental y equidad inciden directamente en los límites de la intervención de personas servidoras públicas y en la exposición mediática de quienes buscan mantenerse o acceder al poder.

Incluso decisiones aparentemente operativas, como son las adoptadas durante ejercicios como la revocación de mandato, determinan la construcción de presupuestos, el número de casillas a instalar, su distribución territorial y, en consecuencia, el nivel de acceso efectivo de la ciudadanía a las urnas. A ello se suman interpretaciones sobre la sobrerrepresentación legislativa que terminan definiendo cómo se traduce el voto en poder político y, ultimadamente, qué reformas y leyes se aprueban para regular nuestras relaciones y convivencia en la vida diaria.