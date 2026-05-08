Trabajo digno y diversidad cultural, un pendiente del constitucionalismo actual

En la actualidad, se encuentra marcado por la globalización, la movilidad humana y la pluralidad identitaria, por lo que, el trabajo no puede entenderse al margen de la diversidad cultural. Esta última no es un elemento accesorio, sino una condición estructural que redefine los contenidos del derecho laboral y exige nuevas formas de tutela judicial.

El significado contemporáneo de esta fecha ha evolucionado, hoy, las reivindicaciones ya no se limitan a condiciones materiales de trabajo, sino que incluyen dimensiones como: la igualdad sustantiva, la no discriminación, el reconocimiento de identidades culturales diversas y la inclusión de grupos históricamente marginados.

Por su parte, la redimensión de los derechos humanos y su protección nos lleva a reflexionar que el derecho del trabajo ha transitado de un modelo protector clásico a un paradigma de derechos humanos, donde la diversidad cultural en México juega un papel importante.

En efecto, la diversidad es una de las características más distintivas y valiosas de México. Se expresa en la coexistencia de múltiples pueblos indígenas junto con comunidades afrodescendientes y una población mestiza que ha surgido del encuentro histórico entre distintas culturas, lo que se refleja en la gran variedad de lenguas, tradiciones, festividades, gastronomía, vestimenta y formas de organización social.

De ahí que, la diversidad cultural introduce tensiones relevantes en el ámbito laboral, ya que no se trata únicamente de reconocer diferencias, sino de garantizar que estas no se traduzcan en exclusión o precarización.

En el caso de nuestro país, tanto en la jurisprudencia nacional como en la internacional, se han impulsado estándares que obligan a considerar los derechos de los pueblos indígenas en el trabajo, la protección de prácticas culturales en contextos productivos y la prohibición de discriminación por origen étnico o cultural.