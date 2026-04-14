El machismo en la cancha también es inconstitucional

La frase no es un exceso menor ni una reacción aislada propia de la tensión deportiva. La expresión atribuida al director técnico Sergio Bueno Rodríguez —“ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”— revela con claridad un problema más profundo. Es prueba de la persistencia de un estereotipo de género que vincula el ejercicio de autoridad, firmeza y capacidad de decisión con atributos masculinos, y que coloca a las mujeres en una posición de justificación permanente cuando acceden a espacios históricamente reservados para hombres.

El hecho adquiere una dimensión constitucional, porque lo que está en juego no es una decisión arbitral, sino la legitimidad misma de una mujer para ejercer autoridad en el espacio público.

El artículo 1º de la Constitución no solo prohíbe la discriminación por razón de género, sino que establece un mandato claro para todas las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. Este mandato se articula con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que considera conductas discriminatorias aquellas que incitan a la burla, al descrédito o a la exclusión con base en el sexo, y con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que reconoce como violencia psicológica y simbólica los actos que dañan la dignidad y reproducen patrones de subordinación. Bajo este marco normativo, la expresión no puede entenderse como una simple crítica o un exceso verbal, sino como una manifestación de discriminación que descalifica a la persona a partir de su condición de mujer y que reproduce un patrón estructural de desiguldad.

La gravedad del hecho se intensifica por el contexto en el que ocurre. No se trata de una conversación privada ni de un comentario marginal, sino de una expresión emitida en un evento deportivo profesional y con amplia difusión mediática. En estos espacios de alta visibilidad, el lenguaje no solo tiene un impacto individual, sino que contribuye a moldear percepciones sociales y a reforzar o cuestionar estructuras de poder. Lo que se dice en una cancha no se queda en la cancha: se proyecta como mensaje social. El mensaje que se transmite en este caso es particularmente problemático, porque refuerza la idea de que las mujeres continúan siendo percibidas como ajenas o intrusas en espacios de decisión, incluso cuando han alcanzado niveles de excelencia reconocidos a nivel internacional.