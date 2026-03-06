Marzo con M de mujeres empoderadas

La pregunta relevante ya no es si las mujeres pueden gobernar, sino qué implica que lo hagan en un país profundamente desigual, donde ser mujer sigue siendo un factor de desventaja estructural porque el acceso al poder no garantiza, por sí mismo, transformaciones automáticas en favor de las mujeres como grupo; sin embargo, sí abre una ventana inédita para que ciertas agendas dejen de ser periféricas y se vuelvan estratégicas.

Cuando mujeres lideran el Ejecutivo, presiden el Congreso o toman decisiones jurídicas de alto impacto, cambian las prioridades, los énfasis y, en muchos casos, las preguntas que se ponen sobre la mesa. No porque exista una “esencia femenina” en la política, sino porque la experiencia de vivir en desventaja modifica la manera de leer la realidad. Temas como las labores de cuidado, la violencia de género, la conciliación entre vida laboral y personal, la salud reproductiva o la brecha salarial ya no son asuntos sectoriales, sino que se conectan con productividad, crecimiento económico, estabilidad social y competitividad.

Para quienes observan la política desde la economía o las finanzas, esto es crucial. Países que excluyen sistemáticamente a más de la mitad de su población de la toma de decisiones no solo son injustos, también son ineficientes. La evidencia internacional muestra que organizaciones y gobiernos con mayor diversidad toman mejores decisiones, gestionan mejor el riesgo y tienen una visión más sostenible del largo plazo. En ese sentido, la llegada de mujeres a cargos estratégicos no es una concesión simbólica, sino una inversión institucional.

Marzo, como mes de conmemoración del “Día Internacional de las Mujeres”, suele polarizar el debate entre celebración y protesta. Pero quizá el punto más relevante sea el hecho que la representación importa cuando se traduce en capacidad real de incidencia. Y hoy, en México, las mujeres en el poder están siendo observadas con una lupa doble, es decir, se les exige más, se les juzga más y se les responsabiliza no solo de sus decisiones, sino de su género.