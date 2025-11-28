El salario mínimo no es chivo expiatorio

Parafraseando a Miguel Ríos: “el rock (ni el SMG) no tiene la culpa de lo que pasa aquí, son las rentas de la crisis de su civilización (modelo laboral), no nos carguen con el muerto, es un viejo cuento y esta vez no va a volar”.

Coincido en la gravedad del estancamiento económico, la reducción del empleo formal, las barreras arancelarias de Trump y sus amenazas sobre el T-MEC, la creciente falta de infraestructura para el transporte y para producir energía, el incremento de la inseguridad que afecta la economía. Hay evidencia suficiente sobre esos problemas y varios más que afectan gravemente nuestra economía.

Todo eso en gran medida es cierto y válido. Lo que es falso y tramposo es “cargarle el muerto” al SMG. La crítica al gobierno por la situación económica no justifica la oposición a la recuperación del SMG. Si bien se percibe como decisión política en realidad es un hecho económico: se lo ganan quienes trabajan, lo pagan las empresas.

Quienes toman decisiones en el sector privado deben cumplir su compromiso de lograr un SMG suficiente equivalente al costo de dos canastas básicas (CB) en 2026. Es un compromiso asumido por Coparmex desde 2017, en el documento “ Hacia una nueva cultura salarial ”. El documento se compromete con una “Ruta en el proceso de recuperación del SMG”, que es vigente.

El compromiso fue ratificado por la IP en 2018 en acuerdo con el presidente López Obrador. Se trazó un objetivo: recuperar el SMG hasta ser suficiente para superar el umbral de pobreza de dos personas, el costo de 2 CB en 2024. El objetivo se retrasó por la pandemia y otras circunstancias. Sigue siendo válido y está “a la vuelta de la esquina”, ahora sí, en el ajuste al SMG 2026. Sería absurdo y una grave falta a la palabra empeñada por la IP y por el gobierno quedarse unos “pesos” por debajo de ese umbral, por no hacer las cosas bien.

Hacer las cosas bien requiere lo mismo que Coparmex propuso en 2017: inocuidad en inflación, inocuidad en negociaciones colectivas, inocuidad en trabajo formal, incremento del poder adquisitivo. Esa es la real discusión sobre el SMG 2026 y no el “estado general” de la economía, que efectivamente requiere medidas urgentes correctivas. Ninguna de ellas justifica decisiones en detrimento de quienes menos ganan.

Después de 7 años ya se demostró que se cumple la condición de “inocuidad en la inflación”. Basta ver los datos: Aumento 2019 SMG +16.2% y en la frontera, SMF +100%, inflación anual: 2.8%. En 2020 SMG: + 20% y SMF +5%, inflación 3.2%. En 2021, SMG y SMF: +15%, inflación 7.4%. (en adelante, los aumentos a SMG y SMF fueron el mismo porcentaje, por eso no los diferencío). En 2022, SM + 22%, inflación 7.8%. En 2023, SM + 20%, inflación: 4.7%. En 2024, SM + 20%, inflación 4.2%. En 2025, SM +16%, inflación (estimada anual): 3.9%.

También se cumple el criterio de inocuidad en las negociaciones colectivas. La clave está en la “fórmula” de recuperación de los SM con dos componentes: el monto independiente de recuperación, en pesos, que aplica sólo a los SM y el porcentaje de referencia, ligeramente superior a la inflación, que sirve para el “efecto faro” de las negociaciones colectivas.

El incremento del SM no produjo aumentos salariales generales. Hay mucha evidencia, baste un dato, mientras el SMG aumentó: +233%, el salario promedio del IMSS aumentó + 27%, ambos entre 2018 y 2025, en valor real, pesos de valor constante. ¿Así o más claro?