Traslado de 37 personas por vínculos con narcotráfico: impacto para sectores financiero y comercial

Si bien uno de los aspectos que han llamado la atención de estas “transferencias” de personas, potencialmente vinculadas al narcotráfico, es el hecho de que no han sido enviadas formalmente bajo un proceso de “extradición”, no es una novedad que en la relación bilateral Mexico-Estados se envíen personas que están siendo procesadas o sentenciados en Mexico para que se inicien sus procedimientos penales en el país vecino.

Sin embargo, lo que si es verdaderamente relevante en estos casos, es que es la primera ocasión que se logra la detención y traslado a los Estados Unidos de personas formalmente acusadas por narcoterrorismo en Mexico, lo cual podría detonar importantes repercusiones para diversos sectores.

Dentro de las 37 personas trasladadas a los Estados Unidos se encuentra María del Rosario Navarro-Sánchez -la única mujer transferida por el Gobierno de Mexico- y respecto de quien el pasado 16 de mayo el Gobierno de los Estados Unidos diera a conocer que el Gran Jurado de una corte Federal en Texas concedió al Departamento del Justicia un “indictment”-acusacion formal- en contra de María Rosario y de acuerdo al Departamento “es la primera a nivel nación en acusar a una ciudadana mexicana de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada basándose en su participación con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo el suministro de granadas al cartel y su participación en tráfico de personas, tráfico de armas de fuego, contrabando de efectivo a granel y tráfico de narcóticos a nombre del cartel ".