Siempre sí a las asociaciones público-privadas, pero sin transparencia

De este modo, continúa ganando tracción el trascendido de que hay una gran estrategia en marcha que permita a la presidenta echar mano de la iniciativa privada para financiar grandes proyectos de infraestructura. Como parte de esta estrategia, se encuentra la presentación y aprobación de una ley de inversiones en la materia, que buscaría la derogación de la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) y que permitiría el aprovechamiento de diversos instrumentos como fondos de inversión, ahorros y créditos.

Casualmente, este verano fue presentada en la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, que pasó desapercibida por muchos. Conforme al texto del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, se crea un régimen especial para atraer inversión mixta en proyectos estratégicos sin considerar estándares mínimos de transparencia- muchos de ellos previstos en la LAPP- como la obligación de publicar convocatorias, estudios de viabilidad, actas de evaluación, contratos y avances en plataformas públicas como CompraNet. Así, la propuesta abre la puerta a esquemas negociados con personas físicas o morales con estructuras financieras complejas y opacas.

Como parte de la iniciativa, se propone la creación de una Comisión de Infraestructura para el Bienestar presidida por la Secretaría de Hacienda e integrada por otras secretarías con voz y voto, para la coordinación, autorización, evaluación y supervisión de los proyectos. Pero en ningún lugar se garantizan condiciones para que este órgano tenga algún mecanismo de supervisión o simplemente para que no actúe con discrecionalidad. Así, pareciera que la administración apuesta por un modelo de coinversión flexible con la iniciativa privada, pero con menos salvaguardas de las que hoy existen. Paradójicamente, estas asociaciones fueron tachadas en el sexenio anterior como focos de corrupción y dañinas al interés nacional.