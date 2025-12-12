Extorsión. La ley avanza, las cárceles mandan

Nunca atraparon a nadie.

La ley que acaba de aprobarse en el Congreso de la Unión promete cambiar esta historia. Pero sin las transformaciones institucionales profundas que México necesita, será apenas un documento más en los archivos polvorientos de nuestro sistema de justicia.

La ley sin reforma institucional: legislar sin capacidad de ejecutar

Una nueva ley es siempre bienvenida cuando aborda un problema real.

La extorsión ha crecido en México de manera exponencial, tocando desde comerciantes hasta periodistas, hasta activistas sociales. Pero una ley es tan efectiva como los brazos que la ejecutan. México aprobó legislación antiterrorista, leyes contra el narcotráfico, reformas del sistema de justicia penal. Muchas permanecen parcialmente dormidas en la práctica porque no hay estructura institucional capaz de implementarlas.

Esta nueva norma no será excepción.

Tipificar la extorsión con mayor claridad es necesario, ciertamente. Pero define un delito que la mayoría de nuestras autoridades aún no sabe investigar adecuadamente. Es como darle un manual de cirugía a alguien sin manos. La ley promete penalidades más severas, pero ¿quién procesará los casos? ¿Quién recopilará evidencia técnica que los tribunales acepten? Sin contestar estas preguntas, la nueva legislación corre el riesgo de convertirse en otra promesa incumplida.

Reforma del sistema de fiscalías, el eslabón más débil

Los ministerios públicos mexicanos están colapsados. Trabajan con presupuestos insuficientes, sin tecnología de investigación moderna, con tasas de cargas de trabajo que generan errores sistemáticos. Un agente del Ministerio Público en provincias atiende entre cincuenta y cien casos simultáneamente.

No puede investigar extorsiones complejas que requieren análisis de patrones, seguimiento de comunicaciones, coordinación entre jurisdicciones estatales.

Para que esta ley funcione, México necesita una reforma profunda de fiscalías. Esto significa invertir recursos en capacitación especializada en delitos de extorsión: cómo identificar amenazas, documentar patrones, rastrear comunicaciones digitales, vincular operaciones que abarquen múltiples estados. Requiere crear unidades especializadas dedicadas exclusivamente a extorsión, no diluir estas investigaciones entre los cientos de carpetas que cada fiscal carga.

También implica descentralizar recursos. Las fiscalías de los estados del interior no tienen los mismos equipos ni especialistas que la Ciudad de México. Una comerciante en Guerrero no tiene acceso a la misma capacidad investigativa que una en Polanco. La ley debe venir acompañada de inversión territorial específica para equiparar capacidades entre estados. Esto cuesta dinero, pero dejarlo sin hacer cuesta más: impunidad garantizada y continuación de la victimización.

Atención a víctimas: de la promesa al acompañamiento real

La comerciante de Monterrey nunca recibió orientación.

No sabía si había cometido un error denunciando, si revelar el incidente pondría en mayor riesgo a su familia. Los sistemas de protección a víctimas en México existen en papel, pero funcionan fragmentariamente.

Una víctima de extorsión necesita psicólogos que entiendan trauma, abogados que expliquen el proceso, policías que la protejan mientras su caso se investiga, no agentes que sugieran rendirse.

La nueva ley debe incluir protocolos específicos de atención a víctimas: líneas de denuncia directa con atención inmediata, evaluación de riesgo real, acceso a medidas de protección efectivas, apoyo psicológico continuo, y seguimiento del estado de sus casos.

Las víctimas deben saber que denunciar es seguro, que el Estado escucha, que no están solas. Actualmente, muchas prefieren no denunciar porque confían más en sus propias estrategias de sobrevivencia que en la capacidad protectora del Estado.

Control penitenciario: combatir el delito en su fuente

Aquí está la verdad incómoda: la mayoría de las extorsiones en México se originan desde adentro de las cárceles. Criminales operan redes desde prisiones, dirigiendo delincuentes afuera, coordinando amenazas y cobros mediante celulares que el sistema penitenciario no logra controlar. Mientras tanto, policías de investigación y corporaciones locales, sin coordinación ni capacitación, intentan perseguir síntomas de un mal que brotan de las prisiones.

La ley nueva es incompleta sin una reforma penitenciaria severa.

Significa implementar tecnología de detección de comunicaciones, revisar exhaustivamente ingresos de dispositivos, segregar a líderes de organizaciones criminales, auditar constantemente la integridad de personal carcelario. También requiere investigaciones anticorrupción dentro de penitenciarías, porque muchas amenazas de extorsión fluyen a través de guardianes cooptados.

Sin control penitenciario efectivo, la nueva ley será como apagar incendios mientras la fuente sigue ardiendo. Atacamos el efecto, nunca la causa.