Michoacán, sin sorpresas

Desde 2021 existían alertas formales: la intromisión del crimen en la elección para gobernador fue evidente. Los partidos de oposición llevaron el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció, por primera vez en la historia del país, que el crimen organizado intervino en la contienda, anulando casillas en cuatro municipios. Desde entonces, la advertencia estaba escrita en letras rojas. Absurdamente, se validó la elección estatal al considerar que la intervención fue focalizada y no determinante, pero fue un precedente brutal: el Estado mexicano reconoció oficialmente una narcoelección. Que nadie finja sorpresa.

Hubo amenazas a la oposición, candidatos secuestrados y asesinados, centros de votación tomados por grupos armados que sustituyeron a funcionarios electorales. Morena arrasó en 2021 y 2024. El partido oficial demostró que no está dispuesto a sacrificar triunfos para limpiar sus filas ni romper sus vínculos criminales.

A esto se suman los señalamientos contra Ramírez Bedoya por presuntos nexos con Cárteles Unidos, la alianza de siete grupos que domina buena parte del estado. La Secretaría de la Defensa Nacional documentó cómo estas organizaciones citan a alcaldes y funcionarios para negociar zonas de operación. Hipólito Mora, fundador de las autodefensas asesinado en 2023, denunció que esa misma alianza empujó la elección de 2021. En Estados Unidos, un tío y un primo del gobernador fueron condenados por tráfico de metanfetaminas vinculadas a ese cártel. No es una sentencia contra Bedoya, pero sí un entorno de captura política y territorial que lo compromete por acción u omisión.

Aun con esa evidencia, el llamado Plan Michoacán de Sheinbaum no incluyó una sola medida para romper el vínculo entre política y crimen. El gobierno federal corre el mismo riesgo que en Sinaloa: administrar el daño mientras los criminales marcan la agenda.

Carlos Manzo señaló a Bedoya por sus nexos criminales y por imponer intereses corruptos, acusó al exgobernador y hoy diputado Leonel Godoy de ser el padrino de la narcopolítica y al senador Raúl Morón de servir como vehículo de acceso al poder para los grupos criminales que representa. Todo está documentado en video y en prensa local. El caso Manzo también expuso la fractura interna de Morena. El partido se partió en dos: Bedoya por un lado, Godoy y Morón por el otro, rumbo a 2027. Trifulcas, choques y acusaciones cruzadas se multiplicaron, generando la sospecha de que cada facción responde a intereses de grupos criminales antagónicos.

Tras el asesinato, la familia de Manzo pidió investigar todas las líneas: el crimen organizado y también el móvil político. Su hermano Juan, subsecretario de Gobierno con Ramírez Bedoya, reveló que esa noche a Carlos lo hicieron regresar tres veces al punto donde fue emboscado. Exige revisar protocolos, órdenes y responsabilidades. ¿Quién reclutó al joven sicario de 17 años y quién se benefició de silenciar a un alcalde incómodo?

Urge actuar en dos frentes. Uno: medidas inmediatas para frenar la violencia, inteligencia financiera, mandos rotativos, depuración policial, operativos judicialmente respaldados y controles externos. Dos: cirugía política de fondo, vetos a candidatos financiados por el narco, fiscalías autónomas, monitoreo federal de procesos internos y blindaje de sectores capturados como el aguacate, el limón y la minería. Sin eso, 2027 volverá a disputarse con boletas en una mano y pistolas en la otra.