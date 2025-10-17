Populismo en clave de espectáculo… y el vacío del liderazgo

Sheinbaum reafirmó que la destitución de la presidenta peruana Dina Boluarte fue un “golpe de Estado”, lo que desató tensión diplomática que se suma al hecho de haber sido declarada persona non grata por el Congreso peruano. Días después, en su conferencia bautizada como “La Mañanera del Pueblo”, evitó pronunciar críticas por el uso de un avión privado del senador Fernández Noroña, defendiendo que “cada quién es evaluado por la gente”. Todo ello sin menoscabo de sus reiterados discursos en los que repite el libreto de su mentor Andrés Manuel López Obrador, con consignas contra la corrupción y los “traidores del pueblo”, pero sin su espontaneidad ni su carisma.

El resultado ha sido una sucesión de gestos diseñados para el aplauso inmediato, no para la reflexión. Sheinbaum habla en nombre del pueblo, pero pocas veces a todo “el pueblo”. Su narrativa sigue apelando a las emociones que cimentaron el poder de la 4T, aunque hoy parecen más fórmulas que convicciones.

Milei, por su parte, conserva la extravagancia que lo llevó al poder. Su reciente show, en el que presentó su libro “La Construcción del Milagro” antes de lanzarse a cantar, provocó tanto entusiasmo como crítica. Al día siguiente, un video lo mostró enfrentando a gritos a un ciudadano que lo increpó desde un balcón. Sus detractores lo tildan de temperamental; sus seguidores lo ven auténtico. Pero en él hay, al menos, una coherencia: el presidente “rockstar” actúa de acuerdo con el personaje que prometió. Puede desafinar, pero no finge.

Mientras tanto, María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz “por su incansable trabajo en defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición pacífica hacia la democracia”. Sin despliegues escénicos ni consignas grandilocuentes, ha mantenido su voz en un entorno donde hacerlo implica riesgo real. Su liderazgo no necesita reflectores: tiene credibilidad.

El contraste es inevitable. Sheinbaum busca afirmarse como heredera de un movimiento; Milei como icono contracultural; Machado, en cambio, encarna la legitimidad que no se decreta, se gana.