Espejito, espejito

2026 es un año clave. Estamos arrancando un año crítico y vamos a explicar por qué. Recién concluyó 2025, un periodo que se va a juzgar en la historia como uno en que se realizaron acciones tremendamente nocivas para la ruta institucional del país. Por culpa de un gobierno despreciable se hicieron cosas como la extinción de los organismos constitucionales autónomos, la destrucción del poder judicial, la lesión al juicio de amparo, e incluso para la transparencia en el régimen legal del agua. La suma de las acciones de este régimen quedarán enmarcados como la historia nefasta de un régimen sin mesura alguna. La forma de cómo se agandallaron el poder (a través de la ilegítima sobre representación) y utilizaron dichos instrumentos para implementar múltiples reformas constitucionales destructivas y regresivas.

La forma de actuar de Morena se sustenta en la posibilidad de actuar con absoluta impunidad y sustentarse en una nula capacidad de auto-crítica. Es este conjunto lo que explica como un gobierno populista puede realizar tantas acciones que tienen una ruta de avasallar todo lo que les estorbe para concentrar el poder y no dejar que nadie pretenda pensar o actuar en forma distinta. Y uno pensaría que habría razones para que aún en esos extremos realizarían un alto en el camino para no seguir realizando tantas cosas nocivas, pero como viven en otro mundo y gozan de la posibilidad de no sufrir consecuencias legales, entonces sin pudor doblan la apuesta y avanzan en su agenda de autoritarismo sin límites.

Una razón que les ha permitido avanzar en su agenda totalitaria, es que desde el gobierno se realizan simulaciones crónicas. Como no podrían decir públicamente que su agenda es de devastar al país, lo que hacen es que con propaganda vil se dedican a engañar a la población con una serie de argumentos que incluyen una comunicación eficaz porque sí disfrazan el desastre de la nación en leyendas urbanas sustentadas únicamente en transferencias directa de dinero con una misión electoral y no de real impacto en la calidad de vida o movilidad social.

Pero la realidad no se puede seguir ocultando, y ya es evidente que lo que este régimen vino a hacer es a robar, mentir y traicionar. Y es que nunca en la historia del país se habían visto esquemas de corrupción como el huachicol fiscal que significa el haber creado un ecosistema para robarse de las arcas nacionales más de 600,000 millones de pesos (80 veces lo que significó la Estafa Maestra). Así vimos otros múltiples casos en que a base de asignaciones directas se benefició a una serie de amigos y cercanos al régimen, incluyendo en forma destacada a los hijos de López Obrador, para así crear una nueva camada de personas que se han hecho multi millonarios a base de un saqueo sistemático del erario nacional. En los hechos han sido unos viles cuatreros que traicionaron todo lo que dijeron para ser unos parásitos sin miramiento alguno y con la vocación de amasar fortunas con la mayor rapidez y tamaño posible. Avaricia insaciable.

En ese proceso incluso implementaron la militarización de múltiples tareas de corte civil. Ese diseño implicó la asignación de tareas, el uso de recursos públicos, y la distracción de sus funciones constitucionales. El resultado es que además de provocar enormes focos de opacidad, las fuerzas armadas se han desnaturalizado porque en lugar de estar dedicados plenamente a temas de seguridad nacional y de desastres naturales, ahora se despedazan en tantas funciones que ya se perdió el control. Lo peor es que ya se les reconoce como quienes participan en grandes esquemas de corrupción como el huachicol fiscal. Una herida grave que no se resuelve.

La complicidad con la delincuencia organizada ha generado un esquema de grandes impactos y preocupación para el país. La sociedad que Morena tiene con los grandes capos del país ha generado que en los hechos la referencia a que somos un narcoestado no sea una exageración, sino más bien la descripción puntual de lo que se ha hecho con el país completo. El problema es que los niveles de extorsión, derecho de piso, robo de mercancía, tráfico de personas, etc. asfixian la nación y convierten al empresariado y la ciudadanía en víctimas permanentes del yugo de quienes ya se saben impunes y con capacidad de hacer el mal con la complicidad de las autoridades en los 3 niveles de gobierno.

Morena se ha salido con la suya hasta este momento a base de entregas de efectivo en programas sociales que en los hechos han implicado el que se hayan propuesto eliminar los servicios públicos de educación, salud y seguridad, y se deje al ciudadano con algunos recursos para que los compre en el sector privado como pueda. En los hechos implica que el estado haya abdicado a proporcionar servicios que le corresponden y que el ciudadano acepte recibir dinero para arreglárselas como pueda. El esquema es perverso y de vigencia efímera. Ya se está llegando a los límites. Y parte de ello es que el estado se está endeudando para seguir patrocinando estos pagos por saber que de eso depende su existencia misma. Pero ya duplicaron la deuda pública en 7 años y la capacidad de pago del servicio de la deuda está presionando a las finanzas públicas. En el fondo el gobierno está hipotecando el futuro del país porque esas obligaciones de deuda son en temas en que no hay rendimientos. Es como si alguien se endeuda en tarjeta de crédito para temas en que no hay fuentes de ingresos. El resultado es que la deuda crece, pero la capacidad de pago no. Y para el futuro implica que el estado no puede invertir porque debe mucho. Una pésima estrategia como se le vea.

Ante el evidente problema que se les viene encima y que sin duda resultará en que en los comicios paguen sus fechorías y sean castigados en las urnas (como ya sucedió en las elecciones más recientes en Durango y Veracruz), ahora siguiendo el manual del populismo autoritario desde Morena se lanzan con la amenaza de realizar una reforma electoral. Contra todo lo que implica que las reformas progresivas se detonan desde la oposición, y que muchas de las grandes conquistas ciudadanas sigan siendo destruidas, se propuso la creación de una Comisión Presidencial para establecer la reforma electoral. Sin disimular el autoritarismo subyacente, se nombra a un grupo de incondicionales que solamente quieren cerrar las válvulas de transparencia, competitividad y alternancia pacífica. Esta reforma puede ser en los hechos la última forma de implantar por la fuerza la imposición de un régimen de estado para inhibir la competencia libre entre distintas fuerzas políticas. La evidencia más clara de un grupo político que pretende suplantar la libertad electoral por la imposición y un régimen de partido único. La intención es la de modificar la voluntad de los electores por la del régimen.

Esto nos demuestra que ya no hay dudas de la especie de gobierno que se ha venido configurando en los últimos 7 años. Caretas fuera. Una caterva de ladrones, impostores, simuladores y destructores sistemáticos. Uno quisiera que hubiera reflexiones de fondo e intercambio de ideas. Uno pensaría que alguien tendría sentido común. Pero no hay capacidad de enmienda y de corrección ante tantos errores. Y es que el diseño es llevarnos a estos extremos. Concentrar el poder a como dé lugar. Así el descaro y la desolación. Solamente aceptan sumisión y salamerías.

En el colmo de la forma tan atroz en que han venido actuando en estos 7 años, y en particular en el último año en que realizaron modificaciones constitucionales, lo que se destaca es que la ejecución de las tareas para reconfigurar a México en una simulación democrática y más bien un diseño autoritario tiránico. En ese contexto este grupo de quienes dicen ser promotores de un régimen novedoso son simplemente populistas autoritarios de texto. Incapaces de parar el proceso de destrucción nacional, lo único que hacen para decir que reflexionan sobre el paso de su huella es buscar quienes solapen y aplaudan su actuación. Es algo similar a la reina que en el cuento de hadas recurría a un espejo que le parecía idóneo porque siempre hablaba de su belleza y la no necesidad de considerar otras opciones o alternativas. Auto adulación de sus perversas intenciones.

Y aquí es donde viene la reflexión de fondo. Ellos no pueden verse en un verdadero espejo, pero nosotros sí. Aquí no cabe la suposición de que el rumbo del país ya quedó marcado y que no hay nada que hacer. Muy por el contrario, lo que requerimos es darnos cuenta que la suma de millones de voluntades diarias sí pueden y tendrán un efecto brutal en encontrar el nuevo derrotero que evite que Morena y su grupo consolide un paso al abismo de la destrucción democrática total. Arranquemos el año con la firme convicción de nuestra responsabilidad individual y colectiva. Nos corresponde dar un ejemplo de consistencia y perseverancia. Mirémonos cada mañana el espejo y confirmemos lo que nos toque realizar cada día. Con esa reflexión permanente y colectiva lograremos dar al clavo y ver como sí cambiamos el camino de una nación que sí aspira a grandes cambios para distanciarse de lo que no funcionaba en el pasado, pero no reproducir o permitir el régimen de simulación que hoy se presenta frente a nosotros con enormes mentiras y eternos engaños. Se puede y lo lograremos, y nada ni nadie nos puede convencer de lo contrario.