¿A quién le debemos la paz?

El crimen organizado detrás del incendio

Las respuestas más evidentes están en el corredor del Pacífico. La guerra criminal que se ha extendido por más de un año entre organizaciones nacionales como "Los Chapitos" y "Los Mayos", y ahora El Cártel Jalisco Nueva Generación, continúa afectando territorios en estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California y Nayarit. Los conflictos en donde los protagonistas son cárteles regionales como "La Familia Michoacana" o El Cártel de Santa Rosa Lima y locales, como "Los Tlacos" o "Los Ardillos", no cesan en entidades como Colima, Michoacán, Guanajuato y Morelos, respectivamente.

En otros casos como en Jalisco, el control hegemónico de las organizaciones se ejerce ocultando la violencia letal a través de las desapariciones. En el corredor del Pacífico es bastante claro que las cifras se explican en buena medida por la letalidad de las organizaciones criminales.

Ficciones incómodas

En donde no existe claridad es en el corredor del Golfo. Lo que existen son varias hipótesis. Pero hay dos particularmente contrastantes: 1) la efectividad de las políticas públicas y 2) las gobernanzas criminales.

La primera hipótesis plantea que la paz es resultado de la intervención de los gobiernos. De las políticas públicas que implementan en materia de seguridad y justicia. Del desempeño de policías estatales y municipales con buenas condiciones laborales que operan con altos niveles de profesionalización. En donde las policías y las fiscalías se coordinan y ejecutan a la perfección el debido proceso. En donde se implementan estrategias para la prevención integral de la violencia delictiva. En pocas palabras. En donde los gobiernos responden con base en evidencia.

La cuestión es que no abundan este tipo de situaciones. En Yucatán y Querétaro existen modelos policiales civiles que respaldan el comportamiento de los datos. Pero en otras latitudes es muy complicado sostener dicha explicación frente a la evidencia que brinda mayor soporte a las otras razones.

La segunda hipótesis señala que la realidad que pintan las cifras es producto de gobernanzas criminales. De acuerdos entre las organizaciones criminales y una amplía variedad de actores incluyendo a los gobiernos. Acuerdos que se establecen por la corrupción o la fuerza. Las gobernanzas criminales crean geografías de impunidad que hacen menos necesario el uso de la violencia letal por parte del crimen. Ello explicaría la caída en los datos oficiales de violencia letal. Sin embargo, como expuso recientemente Mariana Campos en una columna en El Universal , esto no es sinónimo de mayor seguridad.

Las gobernanzas criminales están al servicio del hampa. Los ciudadanos quedan a merced del humor del crimen. Aquí abundan las evidencias que pueden dar soporte a dicha hipótesis. Recupero solamente uno que no ha tenido tanto peso dentro de la discusión pública en los últimos meses: Chiapas . Pero cosas similares pueden decirse de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas.