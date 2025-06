Las entrañas de la guerra

Asimetrías territoriales

Esa misma víctima también reconoció ser oriunda de Guerrero. Que haya sido reclutada fuera del estado donde fue ejecutada es otro dato revelador: el conflicto criminal tiene dimensiones nacionales, no locales. Los grupos delictivos operan con una lógica empresarial que les permite captar fuerza de trabajo en zonas vulnerables y desplegarla estratégicamente en regiones de disputa. Esto no solo amplía su capacidad de fuego, sino que disemina el conflicto en todo el territorio nacional, generando focos de violencia en lugares antes ajenos a esta dinámica. La movilidad del reclutamiento es prueba de que los grupos criminales no reconocen fronteras administrativas, mientras el Estado sí. Esa asimetría territorial es una de las razones por las que el crimen sigue ganando terreno. El Estado mexicano no se puede dar el lujo de abandonar el resto de territorios del país. La focalización de los esfuerzos en Sinaloa, como ha sido documentado, puede ser absolutamente contraproducente.

Dos minutos de grabación son suficientes para mostrar un espejo incómodo del país que hemos permitido que exista. Uno donde el crimen no sólo asesina, sino que recluta, ordena y pacta. La violencia homicida no se origina en el instante del disparo, sino mucho antes: en la impunidad que la ampara, en la exclusión que margina y en la expansión criminal que trasciende las fronteras del Estado. Las presiones de Donald Trump, las disputas y ambiciones internas de Morena y los caprichos de AMLO convertidos en reformas estructurales no nos permiten dejar atrás las soluciones simplistas en materia de seguridad (más detenciones y decomisos), que históricamente han demostrado su fracaso. Mientras tanto, la violencia sigue en aumento.

Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.