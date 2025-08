ColumnaInvitada | La persona juzgadora como vigilante del constitucionalismo

Así, como se indicó, la persona juzgadora procurará, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, realizar un ejercicio interpretativo que permita la coexistencia en el mundo jurídico, en el contexto constitucional que rige el sistema mexicano.

Para cumplir con esta labor, la persona juzgadora debe reunir no sólo conocimiento técnico, sino sensibilidad ética, responsabilidad social y conciencia del impacto de sus decisiones. La imparcialidad no es indiferencia: es compromiso con la justicia. La objetividad no implica deshumanización: exige entender el contexto y las condiciones estructurales que afectan a las personas, de ahí que, está en sus manos la posibilidad de hacer del texto constitucional una realidad tangible.

Su papel ya no es simplemente aplicar la ley, sino construir —caso por caso— los puentes entre el derecho y la justicia; es ahí, donde se convierte en un verdadero agente del constitucionalismo, indispensable para la consolidación del Estado de derecho y la democracia sustantiva.

Nota del editor: Francisco Aja García es Doctor en Derecho. Síguelo en todas las redes sociales como @SoyFcoAja Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.