La relación bilateral con Estados Unidos se encuentra en uno de sus momentos más tensos de la historia reciente. Sin embargo, liderazgos políticos en México se empeñan en debilitar nuestra posición frente al país vecino con torpezas discursivas. Al menos en dos ocasiones diferentes, la presidenta Sheinbaum expresó su desacuerdo por la propuesta legislativa del presidente Donald Trump- el famoso One Big Beautiful Bill- que contempla, entre otras cosas, gravar las remesas enviadas por personas no estadounidenses. En ese contexto, señaló en su conferencia matutina del 15 de mayo que, de ser necesario, “nos vamos a movilizar”. Posteriormente, en un evento en San Luis Potosí el 24 de mayo, Sheinbaum reiteró su amenaza. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña no se quiso quedar atrás y ridiculizó una propuesta de un senador estadounidense para elevar la tasa de 3.5% aprobada por la Cámara de Representantes a 15%.