Veracruz en desgracia democrática

- De acuerdo con The World Justice Project, el Estado de derecho veracruzano es endeble. Muy débil. Las instituciones no son capaces de cumplir con sus funciones elementales. En materia de seguridad y justicia la prevención del delito, la procuración y administración de justicia y la ejecución de sanciones penales son promesas. No hechos.

- Este año hay elecciones municipales. Esas por las que va el crimen para operar con impunidad. Espacios clave para construir regímenes criminales desde el principio de las administraciones. También hay elecciones judiciales. Más espacios de captura. El riesgo es mayor.

Todas estas condiciones crean incentivos para la disputa de los territorios llevando al uso de la violencia político criminal para imponer su hegemonía por encima de los rivales. Hoy no existe ningún protocolo de seguridad que frene lo anterior. Se dijo antes. Se dice hoy. Se dirá después de las elecciones. La desgracia continuará frente a la negación crónica del problema. Al final, pierden las personas de carne y hueso: quienes quedan bajo el gobierno criminal.

____

Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM, miembro del sistema nacional de investigadores y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.