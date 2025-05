ZonaLibre | Genaro García Luna, el precio de la corrupción

La reciente sentencia de una corte en Miami contra García Luna —y también contra su esposa— no solo es histórica por los más de 2,500 millones de dólares que deberán devolver por fraude al erario mexicano. Es simbólica. Es un mensaje claro: el que roba al pueblo, tarde o temprano paga. Aunque sea en otro país.

García Luna no era un burócrata más. Fue el zar de la seguridad pública, el hombre más poderoso del sexenio de Felipe Calderón después del propio presidente. Tenía acceso a toda la inteligencia, a los operativos más delicados, a los secretos del narco… y eligió pactar con los enemigos. No solo les abrió la puerta: les puso alfombra roja.

Pero lo más escalofriante no es lo que hizo con su poder. Es cómo corrompió a otros en el camino. Policías, empresarios, funcionarios, periodistas, y una red de lealtades compradas que hoy están en silencio… esperando que el olvido borre su nombre de los expedientes. Y ahí es donde radica la peor forma de corrupción: aquella que se contagia como un virus, que convierte a los buenos en cómplices, y a los inocentes en indiferentes.

Ahora que las nuevas generaciones están tomando las riendas del país —jóvenes servidores públicos, estudiantes de derecho, activistas, periodistas— vale la pena hacer una pausa y mirar este caso como una advertencia. No, no es un capítulo cerrado. Es un espejo.

Si tú estás comenzando tu carrera en el servicio público o piensas entrar al gobierno, toma nota:

Porque el crimen organizado no solo mata con balas. También seduce con trajes, relojes y promesas. El dinero fácil nunca es gratis.

Y si decides entrar al mundo del narco —directa o indirectamente— terminarás preso o muerto. Sin excepciones.

Las lecciones que no debemos olvidar

García Luna tenía todo para ser un héroe nacional. Pero usó el poder para servirse, no para servir. Y eso es lo primero que debemos tatuarnos:

El poder es una responsabilidad, no un privilegio.

El que llega a una posición de mando no está por encima del pueblo, sino a sus pies.

Estamos a tiempo de hablarle con firmeza a los nuevos líderes de México. Que no se engañen. Que no crean que “todos lo hacen”. Que entiendan que no se trata de sobrevivir en la política, sino de dignificarla.

Porque no necesitamos más García Lunas.

Necesitamos más personas que crean en la honestidad, no como un lema, sino como una forma de vida, construida en las oficinas de los gobiernos.

Que no se dejen deslumbrar por los lujos que otorga el crimen, ni se dejen intimidar por quienes creen que el poder se compra.