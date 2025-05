La CNTE y la crisis educativa de México

No se puede tener una educación pública de calidad sin condiciones de trabajo dignas y decorosas para los maestros. Pero tampoco se puede tenerla si los maestros se niegan a someterse a estándares de profesionalización y capacitación más estrictos y si los líderes sindicales trafican con las plazas magisteriales como si fuesen su patrimonio y como si la educación de millones de niños y niñas no estuviera de por medio. Ambas partes —el Estado y el magisterio— deberían entenderlo. Ambas partes deberían poner por delante el interés público: es decir, la educación de los y las estudiantes. Sin embargo, esto no se ve viable: para Morena, su aliado político y su clientela electoral lo está traicionando; para la CNTE, el partido que lo empoderó y lo acompañó en sus luchas —las justas y las injustas— ahora no quiere cumplir sus compromisos.

Y si a esto le sumamos un entorno de “austeridad republicana”, el cambio desorganizado y mal diseñado hacia la Nueva Escuela Mexicana y la inacción del Estado para reparar el daño educativo causado por la pandemia, estamos frente a una crisis mayúscula de la educación pública en México. La movilización de la CNTE es sólo una arista de este problema mucho más grande y el Estado no parece tener voluntad para reconocerlo.

Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.