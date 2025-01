ApuntesElectorales | Una crisis silenciosa

Estamos frente a una realidad en la que la verdad ya no es la verdad y la ley ya no es la ley. Probablemente no nos queremos dar cuenta, nos cuesta trabajo verlo, pues llevamos años en el que los otros datos y las mañaneras se convierten en el mandato absoluto que distorsiona cualquier realidad.

Desde hace algunos años vivimos en el complejo camino de determinar qué es lo verdadero y qué no lo es. Desde el gobierno siempre salen otros datos, esos en los que el país va maravilloso, la economía mejor que nunca, el sistema de salud es de vanguardia y el educativo no tiene ninguna falla. La verdad que nos cuentan es la de un México que vive sus mejores tiempos, aunque en el día a día no se sientan.