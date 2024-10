Así se concluye que al “juicio electoral” que promovió el INE ante la Sala Superior relacionado con las suspensiones que se han otorgado no se debe tramitar, en atención al criterio de la Sala Superior que resolvió que el CJF no podía promover un medio de impugnación en materia electoral, porque el sistema no está diseñado para autoridades sino para la ciudadanía.

El actuar de la SGA es indebido, ya que las demandas de juicio electorales y/o juicios ciudadanos las reencauza como asuntos generales cuando esta decisión le compete al Pleno de la Sala Superior.

El planteamiento del INE no puede atenderse, ni siquiera mediante una supuesta acción declarativa, pues la Sala Superior ha señalado que ésta sólo procede en el juicio de la ciudadanía y en casos en que una situación de hecho produzca incertidumbre en algún derecho político-electoral y esa situación afecte el derecho, lo que no puede ocurrir en el caso del INE, toda vez que es una autoridad que no tiene derechos político-electorales, lo que tiene sustento en la Jurisprudencia 7/2003.

De ahí que la Sala Superior debe actuar en congruencia y negarse a conocer de asuntos para los que no tiene competencia.

Nota del editor: Magdalena Victoria Oliva es Jueza del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecuciones de la Ciudad de México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.