Sheinbaum, acotada por militares y criminales

Un panorama sombrío

Las falencias técnicas de la estrategia de seguridad pública del gobierno federal pueden resolverse con relativa facilidad. Por dicho motivo, mis reservas sobre el éxito de esa estrategia están principalmente en la dimensión política. No porque la presidenta Sheinbaum no cuente con pericia —no olvidemos que llegó al Poder Ejecutivo dejando en el camino a adversarios de colmillo largo y retorcido—, sino porque el poder político de los militares y los criminales proviene de asimetrías sociales muy profundas (corrupción e impunidad) que únicamente pueden corregirse mediante nuevos arreglos institucionales que permitan la recuperación del Estado de derecho (aquí estoy parafraseando a los ganadores del premio Nobel de Economía ), y de eso no hemos escuchado absolutamente nada al momento.

Y por las declaraciones de continuidad, parece que no lo haremos en los próximos seis años.

Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.