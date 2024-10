Sector salud. Un buen augurio, pero el reto no es fácil

La presidenta Sheinbaum tendrá que respetar la autonomía de decisión y de acción del nuevo Secretario, quien, a su vez, no deberá aceptar decisiones políticas o ideológicas para poder capitalizar todo lo que su amplísimo currículo dice de él. Mejorar el sistema de Salud de manera coherente y realista implica la unificación de todo el sector a nivel federal, y libertad de decisión, bajo la premisa de que el experto (con gran reconocimiento en la parte médica y administrativa) es él. Sus decisiones deberán ser con criterios científicos que lleven a la superación del reto en salud.

El reto para Sheinbaum en este sector (sin soslayar el de seguridad, entre varios más) es asumir una posición más científica que ideológica para no defraudar a los 36 millones de ciudadanos que votaron por ella. Con una formación científica más estructurada, la nueva presidenta tiene todo para corregir el rumbo si es que quiere pasar a la historia no sólo como la primera mujer en ese cargo en México, sino como la presidenta que logró lo que su antecesor no pudo o no quiso.

____

Nota del editor: Mario Maraboto Moreno es Licenciado en Periodismo por la UNAM. Investigador Asociado en la Universidad de Carolina del Norte. Autor del libro "Periodismo y Negocios. Cómo vincular empresas con periodistas". Consultor en Comunicación, Relaciones Públicas y situaciones especiales/crisis desde 1991. Escríbele a su correo mmarabotom@gmail.com y síguelo en X como @mmaraboto . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión