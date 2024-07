México ante Trump (segunda parte)

Es un desafío político enorme, pero me parece que la virtual presidenta electa tendrá poco margen de maniobra, pues contener a Beijing será una de las cartas de negociación más fuertes en la relación bilateral durante el próximo sexenio (sin importar quién gane la elección en noviembre).

Vaya paradoja: quizá una presidenta mexicana de izquierda se alíe con un presidente estadounidense de ultraderecha para contener a China, la superpotencia ascendente que plantea el reto estructural más importante frente al desarrollo capitalista de occidente. Francamente, no veo viable el escenario alternativo: que México se arroje a los brazos de China parece poco factible; nos guste o no, tres décadas de integración comercial con Estados Unidos han creado una auténtica interdependencia entre ambas economías. López Obrador lo entendió durante su sexenio y me parece que Sheinbaum también lo comprende.

Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.