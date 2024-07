ColumnaInvitada | ¿Bolivia como ejemplo para la 4T?

Para el politólogo Mark Clarence Walker, autor del libro The strategic use of referedums: power, legitimacy and democracy, la estrategia de los presidentes cuando optan por convocar a referéndums está condicionada por la negociación entre las élites. En ese sentido es notable cómo hasta ahora la postura del obradorismo ha evitado el diálogo con la oposición, prueba de ello es que a diferencia de Morales la postura del presidente López Obrador ha sido evasiva cuando se trata de someterse a los mecanismos de democracia directa. Con apenas dos consultas, el presidente ratificó que la vía plebiscitaria no es la mejor estrategia: tanto en la consulta popular de 2021 y la revocación de mandato de 2022 la participación no rebasó el 10% del electorado nacional. Frente a este panorama, tanto López Obrador como ahora la actual presidenta electa Claudia Sheinbaum han optado por la simulación de la consulta a través de ejercicios organizadas con casas encuestadoras.

Más que pensar en el caso boliviano como un modelo a seguir, en México se está revirtiendo la democracia plebiscitaria a través de un modelo de consulta 2.0 que desacredita la vía institucional que implica someterse al control del INE y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de organizar desde el partido Morena las consultas para la reforma judicial. Tal pareciera que los casos andinos son sólo un referente y no la ruta a seguir.

_____

Nota del editor: Verónica Marlene Correa Flores es politóloga. Miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP). Síguela en X (@VeroMCorrea). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.