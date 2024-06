Siete retos urgentes para la próxima Presidenta de México

Mujeres en los negocios

Tal vez no es el reto más urgente en un país que tiene tantas deudas hacia las mujeres, pero al hablar de su participación en el ámbito económico, una de las prioridades es aumentar su número en los puestos de alta dirección y los consejos de administración.

Las mujeres representan 40% de los puestos en los niveles de entrada en México, según indican datos de McKinsey & Company, pero este porcentaje empieza a bajar a medida que suben la escalera corporativa, hasta quedarse en 10% en puestos de dirección general. Los factores son variados, pero uno pesa particularmente: la edad de la maternidad coincide con el periodo laboral más productivo y no todas las organizaciones tienen políticas de apoyo. Por eso es tan necesario, además del trabajo que deben hacer las empresas, un Sistema Nacional de Cuidados, para que desarrollar una carrera y tener una familia no dependa de tener o no los medios económicos para tercerizar los cuidados.

Según los datos del IMCO, solo 13% de los asientos en los consejos de administración de las empresas en la bolsa en México están ocupados por mujeres, somos el tercer país con el menor porcentaje entre los miembros de la OCDE, por detrás de Estonia y Hungría. El promedio en la organización es de 30%.

Necesitamos más mujeres tomando decisiones y si las empresas no lo hacen, habrá que incentivar a que lo hagan. Hay que perder el miedo a hablar de las cuotas o, de perdida, hay que analizarlo. La Unión Europea ha impulsado una ley para que las empresas que cotizan en bolsa tengan al menos 40% de mujeres sentadas en sus consejos de administración.

Establecer una cuota no significa que a las mujeres les regalen la posición. Hay talento suficiente para tomar decisiones basadas en las capacidades de la persona. Y si no, la solución es tan sencilla como facilitar su preparación.

Tener a mujeres tomando decisiones no solo es importante para las empresas (está demostrado que las más diversas son más rentables), también para la sociedad.