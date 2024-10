¿Quién será tu secretaria de Gobernación? ¿Qué mujer ocupará la Secretaría de Marina? ¿Quién en la Defensa Nacional? Confiamos que no pondrás mujeres en puestos para luego quitarles poder, que en los presupuestos del gobierno veremos inversión para mejorar el transporte público, las escuelas, las clínicas y que no mirarás hacia otra lado cuando una madre buscadora clame que la escuches, que no confrontarás a las feministas ni harás del Palacio Nacional una fortaleza inexpugnable para rechazar nuestras voces y nuestra protesta cuando salgamos a las calles para exigirte que nos protejas, que nos unas, que nos defiendas.

Tu llegada a la Presidencia me ilusiona, porque me ilumina la esperanza de que la forma de hacer política gire y que te quitarás las cadenas y que no te jugarás el rol del hombre en el poder. Ellos ya nos han traicionado, no te sometas. No, no queremos una dama de hierro, queremos a una aliada en Palacio Nacional que no sucumba a la subordinación. Contamos con ello.

Mariel Ibarra es editora de Política de Expansión. Ha sido responsable de los contenidos de política, nacional y sociedad de CNN México, ADNPolítico, así como en las revistas Quién y Expansión. Host del podcast semanal Política y Otros Datos. Síguela en X ( @MarielIbarraf ) y/o en LinkedIn .

Este texto forma parte del libro "Presidenta: Más de 100 mujeres te escriben" de editorial Océano, publicado en abril del 2024.