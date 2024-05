ColumnaInvitada | La esperanza mesiánica

Ahora me explicaré. Lo que nos separa de los países desarrollados y ricos en educación, cultura, calidad de vida y estabilidad social es que han desarrollado un elevado nivel de conciencia colectiva que convirtieron en su identidad nacional, en su sello característico. Esta conciencia está cimentada en la incorporación de la ética, la moralidad y el respeto irrestricto por el derecho de todos. De allí se desprenden la integridad, la disciplina y la responsabilidad, que les conduce al apego y cumplimiento de leyes y reglamentos.

Anhelamos y suspiramos por culturas como la japonesa, la suiza, la danesa, entre muchas otras. Envidiamos la limpieza, el orden y la belleza de sus ciudades, el respeto por sus leyes y reglamentos, la corrupción inexistente, sus bajos índices de criminalidad, la puntualidad en todo. Su gente goza de altos estándares de educación y seguridad para la población. Cuando una nación ha alcanzado esos niveles de progreso y desarrollo de la conciencia de su gente, los transforma en atributos de su cultura, misma que se arraiga, perdura, e impregna absolutamente todo lo que ese pueblo hace.

Así, sus gobiernos son LA CONSECUENCIA, es decir, EL EFECTO de esa cultura, nunca la causa. Sus gobernantes provienen de esa cultura e identidad nacional y, por ende, gestionan, dirigen y emiten políticas que las refuerzan. El comportamiento y el desempeño de sus líderes políticos ya están modelados por la sociedad, porque crecieron bajo esa educación y esa conciencia social.

¿Cuáles son los atributos culturales que nos hacen únicos como nación? ¿Tenemos elementos sólidos de identidad nacional? Sin considerar la gastronomía, las tradiciones folklóricas, la pasión por el futbol, ¿cuáles son esos atributos? Sin lugar a duda, somos gente trabajadora y solidaria ante los desastres naturales. Pero, en el día con día, ¿cómo nos describimos?

¿En qué parte de nuestra cultura e identidad escribimos: “el que no tranza no avanza”? El circular por los acotamientos y carriles prohibidos para tomar ventaja más adelante, el estacionarnos en doble fila o en lugares prohibidos, el que los “deportes nacionales” sean la evasión fiscal y el robo en todas sus modalidades, el ofrecer dinero y regalos para que las disposiciones legales no nos apliquen.

En nuestro querido México, vivimos con la esperanza “mesiánica” de que un presidente, dicte y haga lo que tenga que dictar y hacer para que cambie todo lo que no funciona y elimine a todos los “malos y deshonestos”. Buscamos que el cambio social y el modelado de la conciencia colectiva sean el efecto de lo que piense y haga ¡UNA SOLA PERSONA!, e inevitablemente, siempre vienen los mismos desencantos y desilusiones.

¿De dónde surge ese nuevo líder? Del seno de la misma cultura y conciencia social prevalentes. En sus discursos estarán los elementos de un mensaje mesiánico: romperá con el status quo, derribará el establishment y reconstruirá la estructura y la identidad nacional para “destacar la grandeza del pueblo mexicano”.