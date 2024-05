ColumnaInvitada | Narrativas de odio, estrategias de combate electoral

Otra postal popular en días recientes (3,498 interacciones) hace mofa de la candidata comparándola con el personaje indígena del mismo nombre, Xóchitl, en la saga “Las Leyendas”: la pone como un personaje “de relleno” que “no afecta la trama”; otro meme (2,688 interacciones) la etiqueta como “Botarga” y coloca su foto junto a una rata. Otro más hace burla de su físico al retratarla como un “mal dibujo” de la cantante Ángela Aguilar.

Para estar en condiciones de detectar las violencias discursivas es indispensable tomar en cuenta que éstas se encuentran normalizadas y, por tanto, invisibilizadas. Y pueden constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan. Después del primer debate entre los candidatos, la sonrisa de Jorge Álvarez Máynez desató una ola de memes… y risa.

Los rasgos físicos no son cartas de presentación en la política. O no debieran serlo. No obstante, en comparación con las narrativas de odio por raza, religión o género en las redes, en torno a las candidatas, las mofas de la sonrisa de Álvarez Máynez son minucias, y aquellas pueden llegar a ser muy peligrosas.

_____

Nota del editor: Maricarmen Fernández Chapou es investigadora del Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.