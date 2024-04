Segundo debate presidencial: las claves

El debate por la posverdad

El punto de arranque para este debate fue la conversación generada en el post debate del 7 de abril. Sheinbaum fue esquiva –entonces y ahora- en contestar preguntas y ataques en la defensa de los resultados de su gestión y la del gobierno nacional. Como si la pura negación y falsedad de hechos y una defensa ideológica a ultranza fuera suficiente para impulsar una visión particular de las cosas. En esa lógica, resulta fundamental que la opinión pública haga un ejercicio reflexivo para que pueda poner en su justa dimensión la veracidad de argumentos, datos y aseveraciones. Como cierre, no hay que perder el contexto que por más propaganda y disciplina de mensaje, los debates no se ganan con falsedades.

___

Nota del editor: Horacio Vives Segl es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano (Argentina). Síguelo en Twitter . Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.