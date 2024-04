Formato e imagen de presidenciales mejoró en segundo debate, coinciden expertos

Sobre la imagen que las y el candidato presidencial mostraron en este segundo debate, Martha Aída Cantú (Mac), destacó que Xóchitl Gálvez, quien en esta ocasión vistió un huipil y no un sacó sastre como en el debate anterior, se mostró más cómoda con su vestimenta, además de que el maquillaje también mejoró.

“En cuestión de su imagen, Xóchitl (Gálvez) se ve más cómoda con la ropa que trae, muy al clásico huipil que normalmente usa, el maquillaje está mucho mejor que el del primer debate y se ve más cómoda. O sea, podríamos decir que eso es el acierto con lo que trae puesto, que se ve mucho más cómoda, se ve fresca, se ve hasta más joven”, apuntó.

Respecto a la imagen de Claudia Sheinbaum, Mac mencionó que la candidata morenista también se quitó el sacó “como para aligerar tal vez el acartonamiento del debate pasado”.

“El suéter, muy al color de Morena, es justo para tratar de suavizar un poco ese gesto adusto y tan acartonado que tiene hasta en el tono de voz”, dijo.

Sobre Jorge Máynez destacó que en esta ocasión el candidato controló mejor su sonrisa, aunque apuntó, aún le falta trabajar en su arreglo personal y durante el debate también se le vio “tieso”.

En cuanto a la comunicación no verbal y a la verbal, mencionó, durante el debate Xóchitl Gálvez se vio apresurada, aunque se mostró más aguerrida o agresiva que en el primer debate.

Y en el caso de Claudia,” parece directora de escuela, pero ella viene a nadar, viene a simplemente navegar igual que lo hizo en el primer debate, porque al final no habiendo ganador, ella es la ganadora”, apuntó.

Así, para Mac en este debate los candidatos que crecieron fueron Xóchitl Gálvez y Jorge Máynez.

"Xóchitl, aguerrida, no dejada, muy concentrada, le sobraba el tiempo porque no estuvo leyendo, se preparó mucho más, aparte de que el formato le quedó más cómodo a los tres pero a ella en particular el formato le ayudó muchísimo y en el caso de Máynez el haberse enfocado realmente a un público en particular: Él sabe que no va a ganar pero necesita planchar terreno para la (elección) que sigue, no para esta, para la que sigue y obviamente hacer mucho más visible a su partido".

Si bien para Mac hubo una mejor debate, insistió lo que sigue haciendo falta es tener una mejor cultura política.

“Es un hecho que estamos muy mal acostumbrados a que en los debates la gente se pelee o se ofenda, pero yo creo que al público lo que nos hace falta es exigir que los debates sean realmente momentos de propuestas, de escuchar, para que realmente no se conviertan los debates en lavaderos donde nada más la gente se insulta y se dice cosas sino que realmente se responda a las cuestiones que plantea la ciudadanía y presenten sus propuestas”, dijo.