ColumnaInvitada | La semilla envenenada

¿Qué nos espera en los próximos años?

El futuro no es promisorio. La pensión universal, como el sistema de pensiones tradicional, requerirá de cada vez más recursos públicos que ya no podrán destinarse a atender problemas urgentes como la falta de agua o la inseguridad pública.

Dado que el programa no va a desaparecer en el mediano plazo, una opción para hacerlo más sustentable sería mejorar la fiscalización (por ejemplo, en lo que respecta a los ingresos derivados de arrendamientos, por los que muchas veces no se pagan impuestos) y buscar un aumento constante en el número de contribuyentes. No obstante, en el largo plazo, el programa es insostenible sin una reforma fiscal profunda que terminará por afectarnos a todos los mexicanos.

___

