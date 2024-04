ColumnaInvitada | Sísifo y la corrupción

Siempre hay oportunidad de mejorar, de eso mismo se trata la experiencia humana. El potencial de toda mejora se basa en un adecuado diagnóstico y el aprovechamiento de los recursos con los que ya se cuenta, construir desde el vacío –se sabe— no ofrece un piso sólido a cualquier propósito, no importa las bondades o aspiraciones que lo motiven; en el caso del combate a la corrupción opera el mismo principio. Dicho de otra forma ¿por qué no ir más arriba en las laderas de nuestro Hades en lugar de volver al inicio? Eventualmente esa sería la salida del infierno.

La administración a punto de concluir llegó prometiendo acabar con la corrupción, incluso su titular reitera a la menor provocación que la corrupción se ha terminado ya, y pues nada, la siempre terca realidad parece no estar de acuerdo. Un avance esencial de la propuesta presentada por el equipo de Sheinbaum es que reconoce que la voluntad presidencial por sí sola no bastó en este combate, aun si esta se hubiera verificado fehacientemente. Paradójicamente, al centralizar aún más las posibilidades de la causa anticorrupción, mediante una Agencia central alojada en la Presidencia, hace que dicha voluntad no solo sea necesaria sino imprescindible y avasalladora de cualquier opinión divergente.

No es mala noticia que el problema de la corrupción despierte un interés relevante en él o la titular del Ejecutivo, por el contrario. Lo que sí presenta un riesgo inminente es que el criterio y la voluntad de una sola persona pueda volverse determinante en el avance o deliberado freno a los indicios de corrupción. La peor faceta de un combate fallido a la corrupción se verifica cuando un noble propósito es empleado como excusa para combatir a adversarios políticos (lawfare) o cuando el manejo político de las investigaciones garantiza la impunidad a los aliados de partido (o movimiento). En entornos de corrupción sistémica como el mexicano, la centralización a ultranza no solo es ineficaz sino contraproducente.

Aunque el esquema actual del Sistema Nacional Anticorrupción admite múltiples mejoras, cuenta con dos contribuciones de gran potencial: la coordinación de los tres poderes de la República y sus tres órdenes de gobierno en igualdad de circunstancias, así como la participación ciudadana adentro y al centro del Sistema mediante una designación indirecta del Senado. Mover la órbita de estos esfuerzos al poder tradicionalmente más influyente cancela este esquema paritario y excluye la posibilidad de participación sustantiva de la sociedad civil; la participación ciudadana terminaría siendo inoperante, testimonial y por tanto legitimadora de decisiones tomadas.

Actualmente la representación ciudadana preside la mesa donde se toman las decisiones (Comité Coordinador) y conforma la mesa donde se diseñan las políticas (Comisión Ejecutiva); por su parte, la citada propuesta sugiere dejarla a nivel de mera observadora para monitorear los resultados del nuevo esquema. No menciona qué perfiles lo integrarían, cómo se nombrarían, ni qué atribuciones tendrían, pero obviamente no implicaría presidir un Sistema cuya omisión sistemática en la presentación de la propuesta dice mucho. Mucho costó a la sociedad civil vencer la resistencia de los partidos para lograr tal relevancia, renunciar a ella sería por lo menos desleal.