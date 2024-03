8M: Candidatas, ¡gánense el voto de las mujeres con propuestas concretas!

En 2024, el Día Internacional de la Mujer será histórico, pues se conmemora en medio de una campaña electoral en la que por primera vez compiten dos mujeres por la presidencia de nuestro país. Sin embargo, la llegada de una mujer a la cabeza del poder ejecutivo no garantizará mejores condiciones para el resto de las mexicanas. Al igual que con cualquier otro presidente, será necesario que sus decisiones sean efectivas para cambiar circunstancias y romper barreras que hoy tienen a muchas mujeres en desventaja frente a los hombres.

Cada año, el #8M es una fecha especial, porque marca una temporada para hablar de mujeres. El clamor feminista es cada vez más fuerte y ha sido capaz de visibilizar brechas y sensibilizar a una creciente proporción de la ciudadanía. No obstante, la lista de pendientes es enorme y no hemos logrado que la conciencia colectiva trascienda al presupuesto y a acciones efectivas para transformar la vida de más mujeres.

La petición que une a prácticamente todas las mujeres de este país es que cese la violencia de género, pero poco ha cambiado. En lo que va de esta administración, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual se duplicaron a nivel nacional, pasando de 43,000 en 2018 a 89,000 en 2023. Durante el mismo periodo, los elevados niveles de feminicidio han cambiado muy poco, pasando de 898 a 832. Y esto es solo la punta del iceberg, puesto que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solo captan las carpetas de investigación y en México solo 6.9% de los delitos llegan al punto en que se abre una carpeta.

En un país en donde reina la impunidad, las mujeres tenemos miedo. Esta situación no solo se debe a las fallas en el sistema de justicia, sino también al desdén que ha mostrado el Gobierno Federal ante la ola de violencia. Según un análisis del IMCO , en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024 solo 0.08% de los recursos etiquetados para la igualdad entre mujeres y hombres se destina a la prevención y atención de víctimas de violencia. Y ese monto, que es microscópico frente a otras prioridades, es 85% menor que el que estaba presupuestado para 2023. Lo que no está en el presupuesto, no importa. Da igual cuánto nos prometan las autoridades, sin recursos no se va a cumplir.