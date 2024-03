Clara Brugada descarta que la CDMX se esté “emPANizando”, como lo aseguró AMLO

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada, afirmó que rumbo a las elecciones del 2 de junio, existen dos proyectos: el de la oposición y el de la llamada “cuarta transformación” sigue en las preferencias electorales de la capital del país.

“En este momento, la oposición -la derecha- está agarrándose de todo para tratar de salir adelante, pero está mal, ello piensan que mientras más mal le vaya a la gente, mejor les va a ellos”, dijo.

Clara Brugada asegura que su campaña, que arranca este 1 de marzo, se centrará en las propuestas y no en botín político de cualquier tema.



📹: David Santiago / Expansión pic.twitter.com/HL59n3g0In — Expansión Política (@ExpPolitica) February 28, 2024

En entrevista y a pregunta expresa si coincidía con la visión del presidente respecto a que la Ciudad de México se estaba “empanizando”, Brugada aprovechó para dejar claro que la capital seguirá siendo de avanzada y con una visión progresista.

“Yo no creo que la ciudad esté yéndose con un tema de lo que opinen los del PAN, yo pienso es que ellos están haciendo su lucha, pero la población no quiere, no se está yendo con esa idea, con esos temas, la gente quiere que sigan los gobierno de transformación”, explicó.