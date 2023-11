Frase de Fox vs Mariana Rodríguez y otros comentarios que han desatado polémica

Mariana Rodríguez, la “dama de compañía”

Fox aprovechó una publicación que subió el periodista Pedro Ferriz de Con en el que aparece Samuel García con Mariana Rodríguez, para comentar que “hay mucho” detrás de la sonrisa del emecista y se refirió a la influencer como “dama de compañía”.

Rodríguez Cantú acusó a Fox de violencia de género e incluso lo llamó “machín”, por sus declaraciones justo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, respondió Mariana.

El expresidente reviró y aseguró que "hay quienes convertir el debate electoral en debate de género". “No soy ningún machín y a las pruebas me remito. La ondanada provocada por la influencer pierde su objetividad. Al ofendido verdadero disculpas. Al entendido de lo que se trata. Sigamos adelante. México es primero”, publicó.

Tras el post de Fox, su cuenta fue suspendida, aunque éste informó que ya trabaja para recuperarla. “Quiero informarles que mi cuenta de Twitter ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema”, escribió el guanajuatense.