Las propuestas

Antes de la votación, las aspirantes expusieron en tribuna sus posicionamientos.

Alcalde indicó la necesidad de promover desde la Corte una reingeniería institucional del sistema judicial para promover y transformar la impartición de justicia y para atajar casos de corrupción

“Con la reforma de 2008 para la implementación del Sistema de Justicia Oral se buscó mejorar los procedimientos para la obtención de justicia, no obstante sus bondades, se continúan demorando los procesos judiciales y los tiempos de publicación de las sentencias”, alertó.

Por ello planteó que la Corte debe mediar e impulsar la defensa de la sociedad frente al abuso, garantizar la impartición de la justicia a favor de los desamparados y quienes han sido violentados en sus derechos sociales e individuales en un proceso judicial.

El cargo de Zaldívar pudo ser ocupado por alguna de las propuestas por López Obrador. (Fotos: Especial/Cuartoscuro )

Por su parte, en su intervención en tribuna, la aspirante Lenia Batres se pronunció por reencauzar al Poder Judicial y democratizarlo, por lo que defendió la propuesta de ir a la elección directa de jueces y magistrados.

Sostuvo que el principal riesgo para la autonomía del Poder Judicial no proviene de otro lado sino de los poderes fácticos. “El poder que amenaza no es el gobierno, ni los legisladores, sino el poder del mercado… no tengo ningún vínculo con esos poderes”.

Además de su trayectoria, Batres Guadarrama argumentó que pertenecer a un partido, haber sido legislador o funcionario público de un gobierno –lo que es su caso- no es impedimento.

Desde la primera integración de la SCJN, “203 ministros han sido propuestos por el presidente en turno; 71 ministros habín sido electos popularmente, 133 habian formado parte de administraciones públicas y de ellos siete habían sido secretarios de Gobernación, 69 habían ocupado cargos estatales; 37 fueron gobernadores y 3 secretarios de gobierno de entidades federativas”.

De los actuales ministros de la Corte “seis han ocupado puestos de elección popular o cargos de la administración pública”, dijo.

Ríos González, actual consejera jurídica de la presidencia de la República, había ofrecido “mantener independencia de criterio, soy una mujer de principios y valores, no voy a renunciar a ellos... mis criterios jurídicos no los cedo ante nadie “.

Además se pronunció por reforma al Poder Judicial con “un amplio debate en el que participe toda la sociedad”.