Empecemos por lo básico: los partidos políticos, a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, tienen una serie de obligaciones que trascienden la mera búsqueda de votos. Al ser entidades de interés público, su actuar, financiamiento y estructura interna deben ser transparentes y encontrarse sujetos al escrutinio de la ciudadanía.

Tomemos, por ejemplo, la Ley General de Partidos Políticos, normativa que detalla las obligaciones de transparencia a las que los institutos políticos están sujetos. Entre ellas, destaca el hecho de que los partidos deben hacer públicos sus documentos básicos, plataformas electorales, convenios de coalición y cualquier cambio o modificación a estos. Además, los informes financieros, que detallen tanto el origen como el uso de sus recursos, deben ser entregados periódicamente y ser accesibles al público.

No menos importante es el hecho de que las decisiones internas, como las elecciones de sus dirigentes o candidatos, tienen que ser transparentes y abiertas. Recordemos el caso de 2019, cuando uno de los principales partidos de la CDMX debió repetir sus elecciones internas tras denuncias de falta de claridad y posible manipulación del proceso. Este episodio, lejos de ser un simple escándalo, reflejó las tensiones inherentes a un sistema que exige transparencia y a su vez enfrenta resistencias internas y externas.

Estas obligaciones tampoco son casuales, pues responden a la lógica de un Estado democrático constitucional, donde los ciudadanos no son meros espectadores sino actores centrales de todas las decisiones en torno al ámbito público. La lógica es clara: para ejercer un voto informado, el ciudadano debe tener acceso a toda la información relevante de las y los candidatos. Y en un contexto donde los partidos políticos son las principales máquinas de representación política, su transparencia es crucial.

Además, en una democracia, la rendición de cuentas no es un lujo, es una necesidad, por tal motivo, los partidos, como entes que buscan acceder al poder y administrar recursos públicos, deben ser sujetos a un escrutinio constante. Aquí la transparencia no es solo un fin, sino un medio para asegurar que la corrupción, el clientelismo y otros vicios no corrompan el proceso democrático.