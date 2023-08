ColumnaInvitada | De una casi boomer a una “guana bi” millennial

Por mi parte, me declaro entre ambas generaciones. Aunque nací en año millennial, me criaron más como boomer; sin duda los ladrillos me dan mayor paz mental en comparación a las experiencias, pero prefiero mil veces invertir en las segundas. Me parece que la pandemia del covid nos dio una lección como humanidad: nunca sabremos cuándo termina nuestra seguridad ni para qué invertimos en cosas con mayor permanencia que nuestra efímera existencia. Basta reflexionar sobre la “gran renuncia” que se actualizó en la post pandemia con miles de jóvenes que se dieron cuenta que los ingresos recibidos no se comparan al tiempo invertido.

Lo cierto es que nuestra juventud nos marca la pauta. Hago votos porque los boomers aprendamos de los millenials que la salud mental, el salario emocional y el goce del presente son indispensables para el éxito tanto personal como profesional. Las empresas y las instituciones también deberíamos escuchar y validar esta forma de vivir la vida, tal vez con menos determinación, pero probablemente con mayor equilibrio.

______________

Nota del editor: Alejandra Spitalier es Coordinadora de la ponencia del ministro Arturo Zaldívar. Siguela en Twitter . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.