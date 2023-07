ColumnaInvitada | El acoso sexual en el fut femenil mexicano

Asimismo, y tal vez como el punto más delicado, encuentro que el protocolo maneja intuitivamente, mas no con exactitud técnica, las problemáticas relacionadas con el AHS en el futbol y mezcla conceptos como género, identidad sexual, orientación sexual. No podemos dar un tratamiento igual y mucho menos una solución idéntica a un caso de hostigamiento sexual a una mujer que juega futbol en una liga femenil a una mujer trans que necesita jugar futbol en la liga masculina porque no le reconocen institucionalmente su identidad. Así, más que solo mencionar la aplicación de la perspectiva de género en la resolución de casos (como hace el protocolo), me parece que especialistas en la materia podrían hacer una revisión seria y sistemática del documento e implementar medidas mucho más dirigidas en función del tema a tratar.

Otro punto toral es la independencia de la Comisión. Sus integrantes deberán ser aprobadas por las y los dueños y directivos de los clubes, y podrán ser socias, empleadas, dependientes, entrenadoras, docentes o cualquier otra persona que así consideren los dirigentes, siempre y cuando estén sujetos bajo la jurisdicción del club. Así, si las y los integrantes de la Comisión estarán sujetos a las órdenes de las y los directivos, deberían cuando menos establecerse reglas de confidencialidad acerca de las votaciones de la Comisión; o mejor aún, que su integración se logre de otra manera. Este problema se agrava aún más al advertir que no hay una segunda instancia que pueda revisar las resoluciones de la multicitada Comisión.

Sin duda la elaboración e implementación de un protocolo constituye un primer paso en la dirección correcta. Sigamos adelante. Como dijera alguien a quien admiro mucho: “De nada sirve correr durante todo el partido si no metes goles”. Así, metamos juntos un gol en contra del AHS en el fut mexicano.

