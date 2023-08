Oteador | Xóchitl topa con pared

Quien se hará de la candidatura presidencial del Frente Amplio por México no fue quien mejor se desempeñó, el pasado 10 de agosto, en el primer foro “Diálogos ciudadanos” organizado por el PAN, PRI y PRD. La personalidad y contenido discursivo de Beatriz Paredes sobrepasó, por mucho, lo exhibido por Xóchitl Gálvez.

El llamado “fenómeno Xóchitl” mostró sus carencias, sus debilidades. El haber hecho una apología de sí misma no sólo es un signo de fragilidad, sino de origen de bochorno. La autoproclamación como instrumento para desvelar lo que los otros y otras no ven. “Soy carismática, en serio”, pareció decir, no sin la duda y el sonrojo que no se puede ocultar cuando se habla exageradamente bien de uno mismo.