Mancera, Silvano y Cabeza se quejan de su eliminación; Creel alista licencia

“Es injusta la decisión que ha tomado el Comité organizador porque no conocemos con qué criterios, con qué elementos. La decisión que ha tomado el Comité deja muchas dudas y eso pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México que tanto necesita nuestro país”, resaltó.

El exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, agradeció a los más de 195,000 ciudadanos que le otorgaron su firma de respaldo para continuar en este proceso partidista, aun cuando no se logró cumplir con los requisitos planteados en la convocatoria del FAM.

No obstante, al igual que Mancera y Aureoles, se quejó y dijo que le hubiera gustado contar con reglas más flexibles dentro del proceso interno, “así como lo fueron con las fallas que hasta el día de hoy presenta la plataforma, pero reglas son reglas y yo me apego a los Lineamientos del Frente. Esta lucha no se trata de mí, se trata de México”.

“Mi agradecimiento para los voluntarios que nos brindaron su apoyo para lograr las 195,000 firmas en todo el país y en el extranjero. Especialmente gracias a mi familia por acompañarme en este proceso”, anotó en redes sociales.

“Sigo motivado para continuar trabajando en la construcción de un México democrático, libre y seguro. Seguimos unidos en la batalla, de la mano de la ciudadanía y con el Frente Amplio por México”, tuiteó el panista.

En un video aprovechó para denunciar la “absurda” persecución política que, dijo, hay en su contra y celebró que millones de mexicanos crean en un México próspero.

Mi agradecimiento para los voluntarios que nos brindaron su apoyo para lograr las 195,000 firmas en todo el país y en el extranjero. Especialmente gracias a mi familia por acompañarme en este proceso.



Por su parte, Xóchitl Gálvez y Enrique de la Madrid refrendaron su respeto y reconocimiento al senador Miguel Ángel Mancera y al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quienes se quejaron de que no pasaron a la segunda etapa del proceso interno partidista.

“Yo a ambos (a Aureoles y García Cabeza de Vaca) les tengo un gran respeto y reconocimiento”, planteó Gálvez Ruiz.

Respecto a si buscará respaldo del PRD, ahora que sus dos aspirantes quedaron fuera, la legisladora destacó: “Sí, por su puesto, yo me siento muy identificada con el PRD”.

En tanto, De la Madrid Cordero invitó a ambos perredistas a no hacer nada que pudiera debilitar al Frente, pues las reglas del juego eran claras.

“Yo los invitaría que no hagamos nada que debilitara al Frente Amplio por México y sobre todo, lo importante de las reglas del juego, siempre fueron, siempre ha sido: alcanzó, no alcanzó, por lo demás no voy a comentar nada porque son mis amigos, son mis compañeros, estamos en el FAM”, dijo en entrevista.

Creel se prepara para lo que sigue

El legislador Santiago Creel Miranda anunció que el lunes dejará la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y solicitará licencia como legislador a partir del martes.

Una vez superada la primera fase, la de contar con 150, 000 apoyos, el panista dijo que entrará de lleno al proceso del Frente Amplio por México (FAM) y para eso requerirá de tiempo completo.

En entrevista luego de que se anunciara que pasó a la siguiente fase, Creel Miranda anunció que mañana emitirá la convocatoria para una reunión de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para realizarse el lunes. En esa reunión anunciará que solicitará licencia.

Ante su ausencia se procedería a la toma de protesta de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, también de Acción Nacional (PAN).

“Es el momento oportuno para solicitar licencia”, dijo el panista.