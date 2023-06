ColumnaInvitada | Querer morir es un derecho

La “voluntad anticipada” es una figura jurídica mediante la cual se permite -con ciertos requisitos legales- que una persona plasme en un documento sus deseos e intenciones respecto a si quiere o no ser sometida a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre -si es que en algún momento sucede- en etapa terminal, y que médicamente sea imposible mantenerla naturalmente con vida.

En nuestro país está permitida y regulada la voluntad anticipada, no así la eutanasia activa que está prohibida y constituye un delito. Sin embargo, hay corrientes que cuestionan su legalización pues argumentan que impedirla atenta con el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana. Es todo un debate y ahora lo entiendo con mayor consciencia.

¿Es necesario que el Estado prohíba estos temas o cada persona debería poder decidir libremente hasta cuándo desea vivir? ¿Es válido un consentimiento previo al respecto, sin saber qué condiciones se tendrán en el momento preciso en el que se deba tomar la decisión?

En 2021, la Corte Constitucional de Colombia extendió el derecho a la eutanasia a pacientes no terminales que tuvieran intenso sufrimiento físico o mental por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables. México se ve aún lejano frente a este escenario.

No hay mayor acto de amor que plantearnos estos escenarios con empatía. Que nuestros deseos y nuestros juicios morales no nublen la capacidad de entender a las personas que sufren. Al fin y al cabo, amar debe ser un profundo acto de libertad.

Así, el derecho a la muerte vuelve a asomarse en mi vida; y es cuando me doy cuenta de que no lo tengo tan claro. Mi mamá acaba de sufrir una embolia, cuyas secuelas hoy me son desconocidas. No puede hablar, deglutir ni mover la mitad de su cuerpo.

Claro que todo esto es consecuencia de un evento muy reciente; existe la posibilidad de que se recupere y continúe su vida en condiciones dignas y tal vez hasta muy similares a las que tenía antes. Esperemos que sea así pero, si no, que cuando menos pueda expresar de nuevo la voluntad de ejercer su derecho a morir.

