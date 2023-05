ColumnaInvitada | Diferencia entre la igualdad y la equidad de género

Una de las cosas que más disfruto sobre dar pláticas o conferencias es que siempre aprendo algo nuevo o cuestiono lo que, según yo, ya conozco; sobre todo, aquellas en las que hay preguntas abiertas del público porque implica un reto interesante sobre cómo dar respuestas honestas, sin pretender plantarme como dueña de la verdad.

Hace algunas semanas me invitaron a dar una charla sobre feminismos y al final me preguntaron la diferencia, si es que la había, entre equidad e igualdad de género. Respondí con base en lo que en ese momento sabía, pero al final me sentí dudosa de si mis lecturas al respecto estaban actualizadas y me di a la tarea de reforzar estos conceptos. Aquí el resultado.