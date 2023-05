ColumnaInvitada | Sexo como prestación de servicios

El sexo ha movido al mundo. Guerras, conquistas territoriales, política, religiones y finanzas se han visto seducidos por el poder sexual. Dependiendo la cultura y la época, se han aceptado o restringido libertades sexuales. En la antigüedad, las comunidades veneraban a sus dioses y a los ciclos fértiles de la vida mediante ritos sexuales; sin embargo, las religiones modernas, al moralizar la existencia y la naturaleza, inyectaron a la sexualidad de escrúpulos estigmatizantes para limitar su validez a fines de procreación.

Como consecuencia natural de la moralización de la sexualidad humana, el trabajo sexual ha ido rozando los juicios de valor en turno. Incluso, hoy en día, continúa generando debate. Me atrevo a suponer que el fondo del asunto es que la sexualidad humana sigue siendo tema de tabúes y desinformación. Por ello, no hay consenso en si es o no una actividad que debe prohibirse, abolirse o regularse.